आई वेरिफिकेशन के चक्कर में फंसा नागा शख्स, वीडियो देख हंसी रोक नहीं पा रहे लोग

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होती रहती है. इन वीडियोज को लोग काफी देखना पसंद करते हैं और शेयर भी करते हैं. नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने एक बेहद मजेदार वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक नागा शख्स आंखों के जरिए वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश कर रहा है.

नागा शख्स की वीडियो देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है. वो अपनी आंखों के जरिए वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश कर रहा है. लाख कोशिश करने के बाद भी कैमरा उनकी आंखों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग खूब हंस रहे हैं.

Struggle is Real... pic.twitter.com/1WuQprLWA3 — Temjen Imna Along (@AlongImna) August 12, 2026

स्ट्रगल रियल है

नागलैंड के मंत्री तेमजेन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- स्ट्रगल रियल है. वीडियो में दो-तीन लोग मिवकर उस शख्स की पलकों को उंगलियों से ऊपर-नीचे खींचकर जबरदस्ती से आंखें चौड़ी कर रहे हैं ताकि मशीन में डिटेक्ट हो सके. वो शख्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. उसके आस-पास के लोग भी जोर-जोर से हंस रहे हैं. नागलैंड के मंत्री तेमजेन अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं. ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का वीडियो शेयर किया है. वो पहले भी कई बार फनी वीडियो शेयर कर चुके हैं.

लोगों ने किए खूब कमेंट

इस वीडियो को देखकर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- 'ये आंख खोल देने वाला वीडियो है.' दूसरे ने लिखा- 'ये दर्दनाक लग रहा है क्योंकि 2-3 लोग उसकी आंखें खींच रहे हैं.' इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं. लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है. वहीं कुछ लोग तकनीकी की कमी बता रहे हैं.

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