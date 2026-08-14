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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआई वेरिफिकेशन के चक्कर में फंसा नागा शख्स, वीडियो देख हंसी रोक नहीं पा रहे लोग

आई वेरिफिकेशन के चक्कर में फंसा नागा शख्स, वीडियो देख हंसी रोक नहीं पा रहे लोग

सोशल मीडिया पर एक नागा शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसकी आंखों के वैरिफिकेशन के लिए 2-3 लोग लगे हुए हैं. 2-3 लोग पकड़कर उसकी आंखें खोल रहे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Aug 2026 01:23 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होती रहती है. इन वीडियोज को लोग काफी देखना पसंद करते हैं और शेयर भी करते हैं. नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इम्ना अलोंग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने एक बेहद मजेदार वीडियो शेयर किया है. वीडियो में एक नागा शख्स आंखों के जरिए वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश कर रहा है.

नागा शख्स की वीडियो देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है. वो अपनी आंखों के जरिए वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश कर रहा है. लाख कोशिश करने के बाद भी कैमरा उनकी आंखों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग खूब हंस रहे हैं.

स्ट्रगल रियल है
नागलैंड के मंत्री तेमजेन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- स्ट्रगल रियल है. वीडियो में दो-तीन लोग मिवकर उस शख्स की पलकों को उंगलियों से ऊपर-नीचे खींचकर जबरदस्ती से आंखें चौड़ी कर रहे हैं ताकि मशीन में डिटेक्ट हो सके. वो शख्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है. उसके आस-पास के लोग भी जोर-जोर से हंस रहे हैं. नागलैंड के मंत्री तेमजेन अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं. ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का वीडियो शेयर किया है. वो पहले भी कई बार फनी वीडियो शेयर कर चुके हैं.

लोगों ने किए खूब कमेंट
इस वीडियो को देखकर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- 'ये आंख खोल देने वाला वीडियो है.' दूसरे ने लिखा- 'ये दर्दनाक लग रहा है क्योंकि 2-3 लोग उसकी आंखें खींच रहे हैं.' इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं. लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है. वहीं कुछ लोग तकनीकी की कमी बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 14 Aug 2026 01:23 PM (IST)
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