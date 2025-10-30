हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया2 करोड़ की रकम, पूर्व मंत्री से कनेक्शन और बच्चों की किडनैपिंग... मुंबई में स्टूडियो कांड की इनसाइड स्टोरी

2 करोड़ की रकम, पूर्व मंत्री से कनेक्शन और बच्चों की किडनैपिंग... मुंबई में स्टूडियो कांड की इनसाइड स्टोरी

Mumbai RA Studio Hostage Case: रोहित आर्य का दावा था कि 2022 में शुरू की गई ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजना का विचार उसकी बनाई फिल्म 'लेट्स चेंज' से लिया गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 30 Oct 2025 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के पवई में गुरुवार को हुए किडनैपिंग कांड मामले नई बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी रोहित आर्य पिछले एक साल से महाराष्ट्र सरकार और शिक्षा विभाग से नाराज था और खुद को ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजना का असली कॉन्सेप्ट क्रिएटर बताता था.

सरकार से 2 करोड़ के भुगतान का विवाद
रोहित आर्य का दावा था कि 2022 में शुरू की गई ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजना का विचार उसकी बनाई फिल्म 'लेट्स चेंज' से लिया गया था. उसने कहा था कि सरकार ने उसकी फिल्म और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन न तो उसका नाम दिया गया और न ही वादा किया गया 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. रोहित के मुताबिक, तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने उसके प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और 2 करोड़ रुपये का बजट तय किया था. लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भुगतान नहीं हुआ. इसी को लेकर आर्य ने कई बार धरना, प्रदर्शन और यहां तक कि अनशन भी किया था.

'मेरी मेहनत छीन ली गई' - रोहित आर्य
अपने एक पुराने बयान में रोहित ने कहा था कि अगर उसने आत्महत्या की तो इसके जिम्मेदार पूर्व मंत्री दीपक केसरकर, उनके निजी सचिव मंगेश शिंदे और कुछ अधिकारी होंगे. उसने कहा था, 'उन्होंने मुझसे काम करवाया और फिर मेरी मौजूदगी तक नकार दी.' आर्य का कहना था कि उसे सिस्टम ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसके विचार को सरकार ने बिना श्रेय के इस्तेमाल किया.

सरकार और अफसरों की सफाई
रोहित के आरोपों पर शिक्षा सचिव रंजीत सिंह देओल ने कहा कि आर्य को किसी प्रकार की भुगतान की सहमति नहीं दी गई थी. उन्होंने कहा, 'रोहित आर्य ने स्वेच्छा से काम किया था और उसे इसके लिए एक प्रमाणपत्र भी दिया गया था. सरकार पर कोई बकाया नहीं था.' वहीं, पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने भी कहा कि आर्य को ‘स्वच्छता मॉनिटर’ प्रोजेक्ट में काम मिला था और उसने विभाग से सीधे भुगतान लिया था.

ऑडिशन के बहाने 17 बच्चे बंधक
गुरुवार दोपहर पवई पुलिस को सूचना मिली कि RA स्टूडियो में एक व्यक्ति ने बच्चों को बंधक बना लिया है. पुलिस और क्विक रिएक्शन टीम (QRT) मौके पर पहुंची और 35 मिनट के अंदर अभियान चलाकर सभी 17 बच्चों और दो वयस्कों को सुरक्षित बचा लिया. आर्य के पास एक एयर गन, कुछ रसायन और लाइटर मिले. जब उसने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वह घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

वायरल वीडियो में कहा था- 'मुझे बात करनी है'
स्टूडियो में घुसने से पहले आर्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था. उसमें वह कह रहा था, 'मैं रोहित आर्य हूं. आत्महत्या करने के बजाय मैंने एक योजना बनाई और कुछ बच्चों को बंधक बना लिया है. मेरी मांगें नैतिक हैं, मुझे सिर्फ बातचीत करनी है, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं.' उसने चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस ने जरा सी गलती की, तो वह कमरे में आग लगा देगा.

विपक्ष का सरकार पर निशाना
कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इस घटना को 'कानून-व्यवस्था की नाकामी' बताया और राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'रोहित आर्य ने बार-बार सरकार से अपनी मांगें उठाईं, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई. आज उसी लापरवाही के कारण कई बच्चों की जान खतरे में पड़ गई.'

(भाषा इनपुट्स के साथ)

Published at : 30 Oct 2025 11:00 PM (IST)
Tags :
MUMBAI RA Studio Mumbai Hostage Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम नियमों से आए हैं, हमें बाहर क्यों कर रहे हैं?' इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
बंधक बनाए गए बच्चों को छुड़ाने की ये है इनसाइड स्टोरी
प्रचार की आंधी..Modi Vs Rahul
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम नियमों से आए हैं, हमें बाहर क्यों कर रहे हैं?' इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
ओटीटी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
नौकरी
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
शराब पीना छोड़ चुके हैं बॉबी देओल, जानें अल्कोहल छोड़ने पर उनकी बॉडी में क्या हुए बदलाव?
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget