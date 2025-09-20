Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: 2 घंटे में पूरी होगी मुंबई-अहमदाबाद के बीच दूरी, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कब तक चलेगी बुलेट ट्रेन?
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिली है. 5 किमी लंबी टनल का ब्रेकथ्रू हो चुका है. जानें पूरी जानकारी, रूट, टाइमलाइन और किराया.
भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर लगातार चर्चा में है. हाल ही में इस प्रोजेक्ट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है. 4.9 किलोमीटर लंबा टनल सेक्शन, जिसे शिलफाटा से घनसोली तक बनाया गया है, अब पूरी तरह तैयार हो चुका है. कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक के जरिए अंतिम हिस्से का ब्रेकथ्रू किया गया और उसे जोड़ दिया गया.
यह टनल NATM (New Austrian Tunneling Method) से बनाई गई है. यह लगभग 21 किलोमीटर लंबे समुद्र के नीचे बनने वाले बोगदे का हिस्सा है, जिसमें से 7 किलोमीटर का मार्ग ठाणे खाड़ी के नीचे होगा. इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद मौजूद रहकर प्रोजेक्ट की प्रगति को ऐतिहासिक बताया.
महाराष्ट्र में देरी और अब मिली रफ्तार
प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर में कई रुकावटें आईं. महाराष्ट्र की पूर्व ठाकरे सरकार के दौरान आवश्यक अनुमतियां समय पर नहीं मिलने से इस प्रोजेक्ट में करीब ढाई साल की देरी हुई. इस वजह से प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ गई. हालांकि अब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं. 320 किलोमीटर का ब्रिज पोर्शन पूरा हो चुका है और नदियों पर पुल का काम भी तेजी से हो रहा है. बड़े पैमाने पर गार्डर लॉन्च करने की मशीनरी तैयार की गई है. खास बात यह है कि भारत अब इस तकनीक को एक्सपोर्ट भी कर रहा है.
ट्रेन की सर्विस टाइमलाइन और किराया
बुलेट ट्रेन का संचालन पूरी तरह आधुनिक मॉडल पर आधारित होगा. पिक आवर में हर आधे घंटे में ट्रेन चलाई जाएगी. इसमें यात्रियों को पहले से आरक्षण की बाध्यता नहीं होगी. टिकट लेकर सीधे ट्रेन पकड़ सकते हैं. 2027 में शुरू होने की उम्मीद है. ठाणे तक 2028 तक विस्तार होने की संभावना है. मुंबई तक पूरी लाइन 2029 तक चालू होने की संभावना. यह ट्रेन मॉडल क्लास के लिए होगी और इसका किराया रीज़नेबल रखा जाएगा.वर्तमान में गूगल मैप पर मुंबई से अहमदाबाद की दूरी तय करने में लगभग 9 घंटे लगते हैं. बुलेट ट्रेन के बाद यह सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा.
सुरक्षा और भविष्य की योजना
निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्टिंग से आसपास के घरों में दरारें आने की शिकायतें मिली हैं. इस पर मंत्रालय ने कहा है कि सावधानी बरती जा रही है. साथ ही, एक क्लियर डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है जिसमें बुलेट ट्रेन ट्रैक के आसपास घरों की सुरक्षित योजना के सुझाव होंगे. यह डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र और गुजरात सरकार को सौंपा जाएगा. लोकोपायलट्स की ट्रेनिंग जापान में कराई जा रही है ताकि भारत में सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन सुनिश्चित हो सके. रेल मंत्री ने यह भी बताया कि मुंबई लोकल में क्षमता बढ़ाने और नई जनरेशन की 238 ट्रेनों का टेंडर जारी किया गया है. इन ट्रेनों में बंद दरवाजे होंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
