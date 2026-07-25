केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बड़े हितों को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है. उन्होंने इसे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण बताया. नितिन नबीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान ने देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके अनुसार शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार लंबे समय तक देश के लिए लाभकारी साबित होंगे.

उन्होंने आगे कहा कि बड़े हितों को सर्वोपरि रखते हुए पद छोड़ने का धर्मेंद्र प्रधान का फैसला सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, जवाबदेही और निस्वार्थ सेवा के सर्वोच्च मानकों को दर्शाता है. BJP अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी इस फैसले में धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. उन्होंने उनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वह आगे भी देश की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे. धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी सराहना की. उन्होंने कहा कि ये फैसला बड़े हित में लिया गया फैसला, पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है.

As Union Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan Ji played a pivotal role in reforming India's education landscape and successfully implementing the landmark National Education Policy (NEP 2020), among other initiatives.



Prioritising larger interests, his decision to step… https://t.co/fJB5EnCBLk — Nitin Nabin (@NitinNabin) July 25, 2026

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