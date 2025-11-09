Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्र की मोदी सरकार ने सिर्फ एक महीने के अंदर कबाड़ बेचकर बंपर कमाई की. केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने बड़े स्तर पर चलाए गए सफाई अभियान के दौरान कबाड़ बेचकर 800 करोड़ की कमाई की गई. जो कि अपने आप में चंद्रयान-3 के बजट से भी कहीं ज्यादा है, जिसकी लागत 615 करोड़ रुपये थी.

यह अभियान 2021 में शुरू किया गया था और पिछले महीने की कमाई को मिलाकर अब तक लगभग 4100 करोड़ रुपये कमाए जा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट हैं. बता दें कि यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया गया. सरकार ने इसके तहत लगभग 232 लाख वर्ग फुट कार्यालय के स्थान को खाली कराया है, जबकि 29 लाख फाइलें हटाई गईं हैं.

अब तक 5 अभियान चलाए गए

2021 से अब तक ऐसे 5 अभियान चलाए गए हैं. डॉ. जितेंद्र सिंह, मनसुखभाई मंडाविया और के. राम मोहन नायडू को इसका निपटारा करने का काम सौंपा गया था. इस दौरान कवर किए गए कार्यालयों की संख्या लगभग 23.62 लाख है. सरकार ने सफाई अभियान के तहत 928.84 लाख वर्ग फुट स्थान को खाली कराया है.

मोदी सरकार के सफाई अभियान के तहत 166.95 भौतिक फाइलें बंद की गईं या हटा दी गईं और कबाड़ बेचकर 4,097.24 करोड़ रुपये की कमाई हुई. पीएमओ/डीओपीटी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि यह मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन के अनुरूप है, हमने कचरे को धन में बदल दिया है.

'इतनी कमाई में 6 चंद्रयान संचालित हो सकते हैं'

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह एक भविष्योन्मुखी अवधारणा है और हमने इस पर सफलतापूर्वक काम किया है. इसके जरिए हमने अर्थव्यवस्था के उत्पादन में योगदान दिया है. उन्होंने बताया कि इतनी कमाई में 6 चंद्रयान संचालित हो सकते हैं.

