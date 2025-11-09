हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर जुटाए चंद्रयान के बजट से कई गुना ज्यादा पैसे, जानें कैसे हुई बंपर कमाई

मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर जुटाए चंद्रयान के बजट से कई गुना ज्यादा पैसे, जानें कैसे हुई बंपर कमाई

पीएमओ/डीओपीटी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि यह मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन के अनुरूप है, हमने कचरे को धन में बदल दिया है.

By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्र की मोदी सरकार ने सिर्फ एक महीने के अंदर कबाड़ बेचकर बंपर कमाई की. केंद्र सरकार की ओर से पिछले महीने बड़े स्तर पर चलाए गए सफाई अभियान के दौरान कबाड़ बेचकर 800 करोड़ की कमाई की गई. जो कि अपने आप में चंद्रयान-3 के बजट से भी कहीं ज्यादा है, जिसकी लागत 615 करोड़ रुपये थी.

यह अभियान 2021 में शुरू किया गया था और पिछले महीने की कमाई को मिलाकर अब तक लगभग 4100 करोड़ रुपये कमाए जा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट हैं. बता दें कि यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया गया. सरकार ने इसके तहत लगभग 232 लाख वर्ग फुट कार्यालय के स्थान को खाली कराया है, जबकि 29 लाख फाइलें हटाई गईं हैं.

अब तक 5 अभियान चलाए गए
2021 से अब तक ऐसे 5 अभियान चलाए गए हैं. डॉ. जितेंद्र सिंह, मनसुखभाई मंडाविया और के. राम मोहन नायडू को इसका निपटारा करने का काम सौंपा गया था. इस दौरान कवर किए गए कार्यालयों की संख्या लगभग 23.62 लाख है. सरकार ने सफाई अभियान के तहत 928.84 लाख वर्ग फुट स्थान को खाली कराया है.

मोदी सरकार के सफाई अभियान के तहत 166.95 भौतिक फाइलें बंद की गईं या हटा दी गईं और कबाड़ बेचकर 4,097.24 करोड़ रुपये की कमाई हुई. पीएमओ/डीओपीटी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि यह मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन के अनुरूप है, हमने कचरे को धन में बदल दिया है.

'इतनी कमाई में 6 चंद्रयान संचालित हो सकते हैं'
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह एक भविष्योन्मुखी अवधारणा है और हमने इस पर सफलतापूर्वक काम किया है. इसके जरिए हमने अर्थव्यवस्था के उत्पादन में योगदान दिया है. उन्होंने बताया कि इतनी कमाई में 6 चंद्रयान संचालित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें

'ये BJP इलेक्शन सिस्टम...', वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप

Published at : 09 Nov 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Chandrayaan Earn Scrap
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ठाकरे परिवार के घर के ऊपर ड्रोन उड़ने से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
महाराष्ट्र: ठाकरे परिवार के घर के ऊपर ड्रोन उड़ने से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election से जुड़ी 5 खबरें देखिए फटाफट अंदाज में । JDU । RJD । BJP । Congress
Russia के Dagestan में बड़ा Helicopter हादसा, 5 लोगों की मौत । Breaking News
Delhi में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, कई जगहों पर AQI स्तर 400 पार
Mohan Bhagwat का आया बड़ा बयान कहा, 'भारत में कोई अहिंदू नहीं' । Breaking News
Bihar के रण में 'राम नाम' की लड़ाई, चुनावी संग्राम में भिड़े योगी - अखिलेश । Bihar Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...', RSS के पंजीकरण विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ठाकरे परिवार के घर के ऊपर ड्रोन उड़ने से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
महाराष्ट्र: ठाकरे परिवार के घर के ऊपर ड्रोन उड़ने से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
बॉलीवुड
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
23 साल के हुए मलाइका अरोड़े के बेटे अरहान खान, एक्ट्रेस ने स्पेशल फोटो की शेयर
क्रिकेट
IND vs SA Test Record: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाज कौन, जानिए
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
नौकरी
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
उत्तर प्रदेश में खुला महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी; जानिए पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'सत्य की खोज में निकला हूं' चोरी की नियत से घूम रहे चोर का पुलिस को जवाब- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रैवल
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ये हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक ट्रेक, जरा सी चूक बन सकती है आखिरी गलती
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget