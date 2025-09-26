कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम

इंडियन एयरफोर्स (IAF) में 6 दशकों तक सेवा देने के बाद मिग-21 फाइटर प्लेन आज शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को रिटायर हो गया. प्लेन को चंडीगढ़ एयरबेस से अंतिम विदाई दी गई. मिग-21 ने आखिरी बार आसमान में बादल और पैंथर फॉर्मेशन में उड़ान भरी. मिग-21 के इस विदाई समारोह में महिला पायलट प्रिया शर्मा भी शामिल हुईं. इस विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे. एयर फोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह ने बादल 3 के नाम से स्क्वाड्रन की आखिरी उड़ान भरी.

कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा

स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा उन पायलटों में शामिल हैं, जिन्होंने औपचारिक मिग-21 फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया. प्रिया शर्मा ने बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल में भी उड़ान भरी थी. विदाई समारोह में शामिल होने वाले 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट विमानों को लैंडिंग के समय वाटर कैनन से सलामी दी गई. महिला पायलट प्रिया शर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही. प्रिया शर्मा देश की 7वीं वीमन फाइटर पायलट हैं.

प्रिया शर्मा की पढ़ाई

स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने एयर फोर्स एकेडमी, डुंडीगल से ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख बिपिन रावत से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हासिल किया था. इसके बाद वो आधिकारिक तौर पर फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनीं.

फाइटर पायलट बनने की प्रेरणा कैसे मिली

राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं प्रिया शर्मा. अपने पिता से प्रेरित होकर इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी बनीं. इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी प्रिया शर्मा 2018 बैच की एकमात्र महिला फाइटर पायलट थीं. बता दें कि शुरुआत में उनकी तैनाती हैदराबाद के हाकिमपेट एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी.

कर्नाटक के बीदर वायुसेना स्टेशन में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने स्टेज 2 और स्टेज 3 की एडवांस्ड ट्रेनिंग ली. प्रिया शर्मा ने बताया था कि बचपन से ही जगुआर और हॉक विमानों को उड़ते देखकर उन्हें फाइटर पायलट बनने की प्रेरणा मिली.

