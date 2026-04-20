Second Round Iran US Peace Talk: पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. ऐसे में अब खबर आई है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के दूसरे दौर में शामिल होने के लिए हामी भर चुका है. हालांकि, दोनों देशों की तरफ से किसी तरह की आधिकारिक पुष्टी इसको लेकर नहीं की गई है. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से जारी की गई है.

न्यूज एजेंसी एपी ने पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के दूसरे दौर में शामिल होने को तैयार है. दो पाकिस्तानी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ईरानी अधिकारियों ने इस हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत के दूसरे दौर के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की इच्छा जाहिर की है. उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर सावधानी भरा आशावाद है, कि ईरान और अमेरिका, दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद आ सकते हैं.

इन अधिकारियों ने मीडिया में यह जानकारी नाम न बताने के आधार पर साझा की है. उन्होंने कहा है कि इस बात को लेकर सावधानी पूर्वक उम्मीद की जा रही है कि ईरान और अमेरिका दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद आ सकते हैं.

इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान किसी भी पक्ष की यात्रा या किसी तरह की योजना के बारे में और जानकारी साझा नहीं करेगा. इसके अलावा अपील की है कि मीडिया संस्थान इस बातचीत के समय को लेकर किसी तरह की अटकलें न लगाएं. यह अभी प्रक्रिया में हैं और बदलती हुई स्थिति में है.

ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर बना संशय

इधर, हालिया बयान में दूसरे दौर की बातचीत को लेकर संशय बना हुआ है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागची ने अगले दौर की बातचीत से इनकार ही किया है. साथ ही कहा है कि किसी भी तरह के योजना फिलहाल नहीं है. इधर, सोमवार को प्रस्तावित वार्ता के लिए अमेरिका के सैन्य विमान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं.

इधर, माना जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अड़ा हुआ है. उसने अमेरिका की मांगों को देखते हुए साफ तौर पर बातचीत से इनकार कर दिया है. वहीं, 21 अप्रैल को दोनों देशों के बीच सीजफायर की टाइमलाइन भी खत्म होने जा रही है.

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