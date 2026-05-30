ट्रंप के बाद पीट हेगसेथ ने की पाकिस्तान की तारीफ तो भड़की कांग्रेस, कहा- 'वो आसिम मुनीर जिसने...'

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार (30 मई, 2026) को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पीट हेगसेथ ने पाकिस्तान की तारीफ की है. अमेरिका तो जैसे पाकिस्तान और उसके नेतृत्व पर तारीफों की बारिश करना बंद ही नहीं कर पा रहा है. कांग्रेस नेता ने आपत्ति ये वही आसिम मुनीर है, जिसके भारत-विरोधी बयानबाजी ने पहलगाम जैसी त्रासदी को जन्म दिया था.

पवन खेड़ा ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान पर जताई आपत्ति

First Trump, now Hegseth. America cannot seem to stop showering praise on Pakistan and its leadership – including Asim Munir, whose Anti-India rhetoric led to the Pahalgam tragedy.



Meanwhile, Modi Ji appears more than ready to embrace Washington, obey all its unreasonable… pic.twitter.com/D92r1bxq6N — Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) May 30, 2026

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का वीडियो शेयर किया है. जिसमें हेगसेथ सिंगापुर में आयोजित IISS शांगरी-ला डायलॉग 2026 में अपना संबोधन देते हुए पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं. इस पर पवन खेड़ा ने अपने वीडियो पोस्ट में लिखा, ‘पहले ट्रंप और अब हेगसेथ. अमेरिका तो जैसे पाकिस्तान और उसके नेतृत्व पर तारीफों की बारिश करना बंद ही नहीं कर पा रहा है, जिसमें आसिम मुनीर भी शामिल हैं. यह वही आसिम मुनीर है, जिसके भारत-विरोधी बयानबाजी ने पहलगाम जैसी त्रासदी को जन्म दिया था.’

कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

इस दौरान पवन खेड़ा ने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘इस बीच, मोदी जी वाशिंगटन को गले लगाने, उसकी हर बेबुनियाद शर्त मानने और एक भारत-विरोधी ट्रेड डील पर साइन करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई देते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की बढ़ती नजदीकी का भारत के वाशिंगटन के साथ संबंधों पर मानो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है. स्वाभाविक रूप से किसी न किसी स्तर पर कूटनीतिक असहजता की अपेक्षा की जा सकती थी, लेकिन इसके बजाय अब सिर्फ एक फीका-सा उत्साह दिखाई देता है.’ उन्होंने आगे यह भी कहा कि क्या इसमें वह सब कुछ नहीं है, जो ऊपर से दिखाई देता है? क्या पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही है?

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