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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के 8 एजेंट गिरफ्तार

दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के 8 एजेंट गिरफ्तार

Delhi: दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है. इस दौरान स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने ISI से जुड़े 8 एजेंट गिरफ्तार किया. इसके अलावा हथियार, ग्रेनेड और रेकी वीडियो बरामद किया है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 30 May 2026 05:35 PM (IST)
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दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसियों का कहना है कि यह नेटवर्क दिल्ली और मुंबई समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था. मामले की शुरुआत तब हुई जब विजय शूटर डॉन नाम के एक आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया. उसकी निशानदेही पर झारखंड के साहिबगंज से एक अन्य आरोपी को पकड़ा गया. जांच में सामने आया कि ये दोनों पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी के संपर्क में थे और उसके इशारों पर काम कर रहे थे.

जांच को आगे बढ़ाते हुए एजेंसियों ने मुंबई से तौकीर और अरबाज खान को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान कई और नाम सामने आए, जिनमें मुजाफा और यावर खान शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार, इन आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दिल्ली में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की पूरी योजना तैयार की जा चुकी थी. जांच में यह भी पता चला है कि इस नेटवर्क का मकसद दिल्ली में सुरक्षा बलों के जवानों और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाना था. एजेंसियों को ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कई संवेदनशील स्थानों की पहले से रेकी की गई थी.

ये भी पढ़ें: राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?

मुंबई से 2 लोगों को किया गिरफ्तार

जांच को आगे बढ़ाते हुए एजेंसियों ने मुंबई से तौकीर और अरबाज खान को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान कई और नाम सामने आए, जिनमें मुजाफा और यावर खान शामिल हैं. अधिकारियों के अनुसार, इन आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दिल्ली में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की पूरी योजना तैयार की जा चुकी थी. जांच में यह भी पता चला है कि इस नेटवर्क का मकसद दिल्ली में सुरक्षा बलों के जवानों और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाना था. एजेंसियों को ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कई संवेदनशील स्थानों की पहले से रेकी की गई थी.

मुन्ना जगड़ा नाम के आदमी का खुलासा

पूरे नेटवर्क में मुन्ना जगड़ा नाम का व्यक्ति भी शामिल बताया जा रहा है. जांच एजेंसियों के अनुसार, मुन्ना जगड़ा वही व्यक्ति है जिसने वर्ष 2000 में छोटा राजन पर हमला किया था. इसके बाद में वह बैंकॉक में सजा काटने के बाद पाकिस्तान चला गया था. फिलहाल उसकी लोकेशन कराची बताई जा रही है. जांच में सामने आया है कि मुन्ना जगड़ा ने अपने एक नेपाली नागरिक सहयोगी को दिल्ली भेजा था. आरोप है कि इसी व्यक्ति के जरिए इस मॉड्यूल को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी. एजेंसियों का मानना है कि आतंकी गतिविधियों के लिए धन और अन्य संसाधन इसी नेटवर्क के माध्यम से पहुंचाए जा रहे थे.

दिल्ली और मुंबई के कई जगहों के मिले वीडियो

जांच के दौरान दिल्ली और मुंबई के कई स्थानों के वीडियो भी बरामद किए गए हैं. इनमें मुंबई का दादर रेलवे स्टेशन भी शामिल है. इसके अलावा दिल्ली के कई रणनीतिक और संवेदनशील स्थानों की रेकी से जुड़े वीडियो भी एजेंसियों को मिले हैं. इन वीडियो की जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क की गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

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Published at : 30 May 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
ISI Agent Pakistan Breaking News Abp News DELHI
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