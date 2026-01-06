ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मेस्सी इवेंट बना अव्यवस्था का शिकार, CCI उठाने जा रहा कानूनी कदम

मुंबई स्थित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में आयोजित लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. क्लब प्रबंधन अब ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के आयोजक सतद्रु दत्ता को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी में है. CCI का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान गंभीर कुप्रबंधन हुआ और MoU में तय शर्तों का पालन नहीं किया गया.

क्लब सूत्रों के मुताबिक, अव्यवस्था के चलते अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेस्सी को अपना दौरा तय समय से एक घंटे से ज्यादा पहले खत्म करना पड़ा. तय कार्यक्रम के अनुसार मेस्सी की CCI की एक्जीक्यूटिव कमेटी से मुलाकात होनी थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि यह कार्यक्रम पूरी तरह रद्द हो गया.

200 बच्चे सुबह से स्टेडियम में मौजूद थे

सबसे ज्यादा नाराजगी बच्चों को लेकर है. करीब 200 बच्चे सुबह से ही स्टेडियम में मौजूद थे और घंटों तेज धूप में इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें मेस्सी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका नहीं मिला. क्लब के कई सदस्यों ने बताया कि बच्चे मौके पर ही रो पड़े और बेहद मायूस होकर लौटे. इसी बात को लेकर क्लब के अंदर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और टिकट के पैसे लौटाने की मांग उठी.

एक सदस्य ने बताया कि बच्चों के पास के लिए 2,500 रुपये लिए गए थे. बच्चे 14 दिसंबर की सुबह करीब साढ़े आठ बजे क्लब पहुंचे थे और पूरे दिन इंतजार करते रहे, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

क्लब की एक्जीक्यूटिव कमेटी ने जारी किया माफीनामा

स्थिति को संभालने के लिए CCI की एक्जीक्यूटिव कमेटी ने सदस्यों को तीन पन्नों का माफीनामा जारी किया. इसमें साफ कहा गया कि MoU के तहत मेस्सी के साथ फुटबॉल स्टार लुईस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के क्लब आने का कार्यक्रम तय था. बदले में CCI को 2000 पास दिए जाने थे और मेस्सी और अन्य खिलाड़ियों की सदस्यों और बच्चों से मुलाकात, फोटो सेशन और एक्जीक्यूटिव कमेटी के साथ बैठक होनी थी.

पत्र में कहा गया है कि क्लब ने अपनी तरफ से सभी तैयारियां पूरी की थीं, लेकिन आयोजक तय जिम्मेदारियां निभाने में

पूरी तरह नाकाम रहा. आयोजन के दौरान यह भी सामने आया कि किसे कहां जाना है, किसे प्रवेश की अनुमति है और किन लोगों को स्टेज या लाउंज में जाना है इसको लेकर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी. नतीजतन, कई अनधिकृत लोग प्रतिबंधित इलाकों तक पहुंच गए और हालात बेकाबू हो गए.

सेलेब्रिटीज-स्पॉन्सर्स की वजह से अधूरा रह गया कार्यक्रम

CCI के एक वरिष्ठ सदस्य के अनुसार, आयोजक द्वारा बुलाए गए सेलेब्रिटीज और स्पॉन्सर्स की भीड़ के चलते मेस्सी का अधिकांश समय उन्हीं में चला गया, जबकि क्लब सदस्यों और बच्चों के लिए तय कार्यक्रम अधूरा रह गया. इसी अव्यवस्था के चलते मेस्सी को बच्चों से मिलने और क्लब अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम भी छोड़ना पड़ा.

घटना के बाद CCI ने सदस्यों की नाराजगी को देखते हुए मेस्सी इवेंट के सभी टिकटों का पूरा रिफंड देने का फैसला किया है. साथ ही क्लब अब आयोजक को कानूनी नोटिस भेजकर आयोजन पर हुए खर्च की भरपाई और मुआवजे की मांग करेगा.

CCI के सूत्रों ने बताया कि, 'यह मामला केवल कुप्रबंधन का नहीं, बल्कि भरोसे के उल्लंघन का भी है. भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए हम सख्त नियम और प्रक्रियाएं लागू करेंगे.'