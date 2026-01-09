हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
TMC के विरोध मार्च में बीजेपी पर बरसीं ममता बनर्जी, गृहमंत्री पर निशाना साधते हुए कह दी बड़ी बात

TMC के विरोध मार्च में बीजेपी पर बरसीं ममता बनर्जी, गृहमंत्री पर निशाना साधते हुए कह दी बड़ी बात

TMC Protest: कोलकाता में I-PAC के दफ्तर पर ED की रेड के बाद मामला गर्माता जा रहा है. शुक्रवार को कोलकाता में ममता बनर्जी विरोध मार्च में शामिल हुईं. उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 09 Jan 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 9 जनवरी 2026 को ED की छापेमारी के खिलाफ निकाले गए बड़े विरोध मार्च में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेगी और केंद्र में बीजेपी की सरकार 2029 तक नहीं टिकेगी.

बीजेपी बंगाल में चोरी की सत्ता हथियाने में नाकाम रहेगी

ममता बनर्जी ने मार्च के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, 'बीजेपी वाले बंगाली बोलने पर उन्हें बांग्लादेशी कहते हैं. अगर बंगाल में रोहिंग्या हैं तो असम में क्यों नहीं? बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बंगाल में भी चोरी से सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह यहां नहीं चलेगा.

विरोध मार्च में ममता बनर्जी ने क्या बड़े बयान दिए?

  • 2026 चुनाव पर: हम 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेंगे. बंगाल बीजेपी के खेल को समझता है.
  • केंद्र की सरकार पर: 2029 तक बीजेपी केंद्र में नहीं टिकेगी. यह अत्याचारी और भ्रष्टाचारी पार्टी है, गांधी पर भरोसा नहीं रखती.
  • रोहिंग्या और बांग्लादेशी आरोप: बीजेपी बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहती है. रोहिंग्या कहां हैं? असम में SIR क्यों नहीं हुआ?
  • शांति और दंगा: हम शांति से रहते हैं, लेकिन बीजेपी दंगा चाहती है. यहां ऐसा नहीं चलेगा.
  • चुनाव आयोग और SIR: बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर SIR के नाम पर लोगों का नाम काट रहे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला करते हुए कहा, 'तुम्हें नाम काटने का अधिकार किसने दिया? वे बीजेपी को जिताना चाहते हैं.'
  • ED रेड पर: कल जो मैंने किया, वो सही किया. ED पार्टी के गोपनीय दस्तावेज और हार्ड डिस्क ले जाना चाहती थी.
  • अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी: कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा. चुनाव आयोग में बैठे लोग अमित शाह के सहयोग विभाग के थे. हरियाणा और बिहार में चोरी से जीते, अब बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं.

TMC के मार्च में हजारों समर्थक शामिल हुए

TMC का विरोध मार्च कोलकाता में जादवपुर के 8B बस स्टैंड से शुरू हुआ और हजारों समर्थक शामिल हुए, जो बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे थे. यह मार्च ED की 8 जनवरी की छापेमारी के खिलाफ था, जहां I-PAC के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर रेड हुई थी.

दिल्ली में TMC सासंदों का प्रदर्शन

9 जनवरी 2026 को तृणमूल कांग्रेस के सांसद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन में डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख सांसद शामिल हैं. TMC सांसद ED की कोलकाता में I-PAC कार्यालयों और इसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ'ब्रायन को हिरासत में लिया.

Published at : 09 Jan 2026 06:46 PM (IST)
Mamta Banerjee TMC Protest ED RAID AMIT SHAH
