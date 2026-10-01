'खेला शुरू हो गया है 2029 का इंतजार...', ममता बनर्जी ने BJP को लेकर की भविष्यवाणी

TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि INDIA गठबंधन एकजुट है और विपक्षी दल मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि 2029 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है और जल्द ही राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा. हालांकि, यह ममता बनर्जी का राजनीतिक दावा है और इसे भविष्य की निश्चित स्थिति के तौर पर नहीं देखा जा सकता.

ममता बनर्जी ने कहा कि INDIA गठबंधन पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मिलकर काम करेंगे और चुनाव व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे. उनका यह बयान दिल्ली में हुई INDIA गठबंधन की बैठक के बाद आया है. बैठक में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर अपनी चिंताएं रखीं. गठबंधन ने आगे भी संयुक्त कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

2029 तक इंतजार नहीं करना होगा- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा, "इस बार BJP जाएगी. 2029 तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है. आपको जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी." उन्होंने आगे कहा कि "खेला शुरू हो गया है." उनके इस बयान को विपक्ष की मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है. हालांकि, उन्होंने किसी तय तारीख या संभावित राजनीतिक बदलाव की जानकारी नहीं दी.

ज्ञानेश कुमार पर फिर निशाना

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर निशाने पर लिया. उन्होंने उन्हें "वैनिश कुमार" कहकर संबोधित किया और उनके हटने की मांग की. ममता का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया और वोटर लिस्ट में बदलाव के कारण लोगों के वोट देने के अधिकार पर असर पड़ा है. उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं.

चुनाव में गड़बड़ी का भी लगाया आरोप

ममता बनर्जी ने दावा किया कि पहले भी चुनाव में मैनिपुलेशन हुआ था. उन्होंने कहा कि वह इस बारे में अपने दावे के साथ बात कर रही हैं. उन्होंने चुनाव व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि पहले चुनाव प्रणाली को ठीक किया जाना चाहिए और इसके बाद सभी विपक्षी दल मिलकर काम करेंगे. इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों के जवाब को भी ध्यान में रखना जरूरी है. फिलहाल चुनाव में कथित हेरफेर को लेकर राजनीतिक आरोप और जांच से जुड़े मुद्दे अलग-अलग स्तर पर सामने आ रहे हैं.

विपक्ष की आगे की रणनीति क्या है?

INDIA गठबंधन की हाल की बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त आंदोलन का फैसला लिया गया. गठबंधन ने 2 से 8 अक्टूबर के बीच 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान, 6 अक्टूबर को सांसदों के चुनाव आयोग तक मार्च और आगे बड़ी रैलियां आयोजित करने की योजना बताई है.