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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावन नेशन, वन इलेक्शन’ पर बड़ा अपडेट, CJI ऑफिस ने खारिज की SC से बैठक की खबर

वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर बड़ा अपडेट, CJI ऑफिस ने खारिज की SC से बैठक की खबर

वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर कपिल सिब्बल के दावे पर CJI कार्यालय ने स्पष्टीकरण दिया है. जानें 6 अक्टूबर की कथित बैठक पर क्या जवाब दिया है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 01 Oct 2026 08:56 PM (IST)
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई बैठक नहीं हो रही है. यह स्पष्टीकरण CJI कार्यालय की ओर से जारी संदेश के जरिए दिया गया है. कपिल सिब्बल ने आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि संसदीय समिति 6 अक्टूबर को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजों से मिल रही है.

सिब्बल ने कहा था कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े कानून को लेकर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो सकती हैं. ऐसे में उनका सवाल है कि जिस कानून की संवैधानिकता पर अदालत को फैसला करना है, उसी कानून के बारे में अदालत के सामने पहले से कोई सरकारी या संसदीय पक्ष क्यों रखा जाए.

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उन्होंने कहा कि अगर यह तरीका सही माना गया तो भविष्य में संसद की कोई भी समिति किसी नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने जाकर अपना पक्ष रख सकती है.

वन नेशन वन इलेक्शन पर लगातार चल रही है चर्चा

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है. इसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद पी.पी. चौधरी हैं. समिति ने 2026 में कई राज्यों का दौरा किया है और राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के लोगों से सुझाव लिए हैं.

समिति ने जुलाई 2026 में लखनऊ में भी तीन दिन तक बैठक की थी. इसमें प्रस्तावित संवैधानिक बदलावों और एक साथ चुनाव कराने से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर लोगों से सुझाव लिए गए थे.

पी.पी. चौधरी पहले भी कह चुके हैं कि समिति का मकसद अलग-अलग पक्षों की राय लेना है. समिति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों, संवैधानिक विशेषज्ञों और वरिष्ठ वकीलों से भी चर्चा की है.

 

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 01 Oct 2026 08:54 PM (IST)
Tags :
CJI SUPREME COURT Kapil SIbal
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