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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएग्जिट पोल में TMC की हार के दावों के बीच आया ममता का बयान, बोलीं- बीजेपी ने...

एग्जिट पोल में TMC की हार के दावों के बीच आया ममता का बयान, बोलीं- बीजेपी ने...

West Bengal Election: ममता ने कहा कि TV पर जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, वे BJP दफ्तर से चलाया गया 'पेड नैरेटिव' हैं. उनके मुताबिक, वास्तविकता इससे अलग है और उनकी पार्टी 200-300 सीटों तक जा सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 30 Apr 2026 07:09 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और कई राज्यों के बीजेपी नेताओं तक ने पैसे, ताकत और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर बंगाल के लोगों को दबाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इसका जवाब वोट के जरिए दिया.

मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का जताया आभार
ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों को प्रणाम करते हुए कहा कि भीषण गर्मी और कठिन हालात के बावजूद जिस तरह लोगों ने वोट दिया, उसके लिए वह आभारी हैं. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने दबाव और कथित अत्याचारों के बावजूद डटकर संघर्ष किया.

बीजेपी और केंद्र पर गंभीर आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि टीवी पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल बीजेपी की 'साजिश' हैं, जिन्हें पैसे देकर चलवाया गया है. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी 2026 के चुनाव में 226 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी और जनता का भरोसा उनके साथ है.

एग्जिट पोल को बताया ‘पेड नैरेटिव’
ममता ने कहा कि टीवी पर जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, वे बीजेपी दफ्तर से चलाया गया 'पेड नैरेटिव' हैं. उनके मुताबिक, वास्तविकता इससे अलग है और उनकी पार्टी 200-300 सीटों तक जा सकती है.

एजेंसियों और फोर्स के दुरुपयोग का आरोप
उन्होंने ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल कर कई जगह महिलाओं, बच्चों और कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए.

हिंसा और मौतों पर जताई चिंता
ममता बनर्जी ने उदयनारायणपुर में एक व्यक्ति की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है. उन्होंने यह भी दावा किया कि कई जगह उनके कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर हमले हुए.

काउंटिंग को लेकर सतर्क रहने की अपील
उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से अपील की कि काउंटिंग तक पूरी तरह सतर्क रहें. उन्होंने कहा कि EVM को स्टोर से काउंटिंग हॉल तक ले जाते समय गड़बड़ी की आशंका रहती है, इसलिए हर स्तर पर नजर रखना जरूरी है.

शांति बनाए रखने की अपील
ममता ने कहा कि किसी भी स्थिति में हिंसा का रास्ता न अपनाएं और कानून को हाथ में न लें. उन्होंने प्रशासन से भी अपील की कि काउंटिंग के दौरान किसी पर कार्रवाई न की जाए. उन्होंने कहा कि बंगाल बाहरी ताकतों का नहीं, बल्कि यहां के लोगों का है. अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि 'मां माटी मानुष' की सरकार फिर बनेगी और 4 तारीख को जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा.

Published at : 30 Apr 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
West Bengal Elections TMC West Bengal Mamata Banerjee BJP
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