हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना

'अमित शाह पर भरोसा मत करो', ममता बनर्जी की PM मोदी को सलाह! गृहमंत्री की मीरजाफर से कर दी तुलना

Mamata Banerjee: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी अमित शाह से सावधान रहने की सलाह दी है. उन्होंने बीजेपी पर चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 08 Oct 2025 07:47 PM (IST)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार (8 अक्टूबर 2025) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि उनके कामकाज का तरीका कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसा है. बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित उत्तर बंगाल के दौरे से लौटने के बाद उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहती हूं कि वह अमित शाह पर बहुत अधिक भरोसा न करें, जो एक दिन उनके मीर जाफर बन सकते हैं.

सीएम ममता बनर्जी बंगाल के 18वीं सदी के सेनापति मीर जाफर का संदर्भ दे रही थी जिसने ऐतिहासिक प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेजों के साथ मिल गया था. बाद में वह अंग्रेजों की मदद से बंगाल का शासक बना.

'चुनाव आयोग के कामकाज में BJP का हस्तक्षेप'

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शीर्ष नेताओं पर चुनाव वाले राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, ‘‘उनके (बीजेपी के) एक नेता बैठक करते हैं और यहां आकर कहते हैं कि वह बंगाल की मतदाता सूची से कई लाख नाम हटा देंगे. मुझे बताइए हम इस समय प्राकृतिक आपदाओं, भारी बारिश, त्योहारों आदि से जूझ रहे हैं. क्या मौजूदा परिस्थितियों में एसआईआर प्रक्रिया 15 दिन के भीतर पूरी हो सकती है और क्या उस अवधि में नए नाम अपलोड किए जा सकते हैं?’’

उन्होंने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग को बीजेपी के इशारे पर काम करना चाहिए या उसे लोगों के लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों के हित में काम करना चाहिए?

'कार्यवाहक पीएम की तरह व्यवहार कर रहे अमित शाह'

तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ‘‘यह सब अमित शाह की ओर से खेला गया खेल है. वह ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वह इस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हों, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि पीएम मोदी को सब कुछ पता है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री से अनुरोध कर सकते हैं कि अमित शाह पर हमेशा भरोसा न करें. एक दिन वह आपके सबसे बड़े मीर जाफर साबित होंगे. आपके पास समय है सतर्क रहें क्योंकि सुबह ही दिन दिखाती है.’’ उन्होंने बीजेपी पर इस देश को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि वह हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपने जीवन में कई सरकारें देखी हैं, लेकिन इस तरह का अहंकारी और तानाशाही शासन मुझे कभी नहीं दिखा.’’

Published at : 08 Oct 2025 07:46 PM (IST)
Pm Modi MAMATA BANERJEE AMIT SHAH
