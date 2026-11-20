गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के नाम का खौफ दिखाकर 60 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले एक युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को अनमोल बिश्नोई बताकर कारोबारी और उसके परिवार को व्हाट्सऐप पर धमकियां दी थीं. इतना ही नहीं, परिवार में दहशत फैलाने के लिए उसने कारोबारी के घर रैपिडो राइडर के जरिए एक लिफाफा भी भिजवाया था. इस लिफाफे में लैमिनेट किया हुआ 10 रुपये का आधा नोट रखा था. पश्चिमी जिला की जनकपुरी थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को मानेसर से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के मुताबिक जनकपुरी निवासी कारोबारी जतिन गाबा ने शिकायत दी थी कि उनके परिवार को व्हाट्सऐप पर धमकी भरे संदेश भेजे जा रहे हैं. मैसेज भेजने वाला खुद को अनमोल बिश्नोई बता रहा था और परिवार से 60 लाख रुपये की मांग कर रहा था. धमकी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.इसी दौरान कारोबारी के घर एक लिफाफा पहुंचा, जिसमें 10 रुपये के नोट का आधा हिस्सा लैमिनेट करके रखा गया था. इस तरीके से आरोपी परिवार पर दबाव बनाना और डर का माहौल पैदा करना चाहता था.

रैपिडो राइडर ने खोला आरोपी तक पहुंचने का रास्ता

मामले की जांच के लिए जनकपुरी थाना पुलिस की विशेष टीम बनाई गई.. पुलिस ने कारोबारी के घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. जांच के दौरान पता चला कि लिफाफा पहुंचाने के लिए एक रैपिडो राइडर की मदद ली गई थी.. पुलिस ने राइडर पंकज गौतम से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे मानेसर, गुरुग्राम से ऑनलाइन बुक की गई राइड के जरिए लिफाफा जनकपुरी स्थित घर पहुंचाने के लिए दिया गया था. इसी सुराग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही.

दूसरे मोबाइल नंबर से खुली पहचान

पुलिस ने टेक्निकल जांच के दौरान संदिग्ध मोबाइल नंबर से जुड़े एक दूसरे नंबर का पता लगाया.जांच में यह नंबर रायबरेली निवासी आशु मौर्य के नाम पर मिला..इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया..आरोपी फिलहाल गुरुग्राम के मानेसर में रहकर ड्राइवर का काम कर रहा था.

कारोबारी के घर की अंदरूनी जानकारी थी आरोपी को

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी और इसी वजह से उसने 60 लाख रुपये वसूलने की साजिश रची. सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी के पिता पिछले 27 साल से शिकायतकर्ता के यहां ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं. इस लंबे जुड़ाव के कारण आरोपी कारोबारी और उसके परिवार के बारे में काफी कुछ जानता था. उसे लगा कि परिवार को पहले से जानने और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेने से वे आसानी से डर जाएंगे और उसकी मांग पूरी कर देंगे.

10 रुपये के नोट के दो टुकड़े कर रची डराने की साजिश

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहले 10 रुपये के एक नोट को लैमिनेट कराया और फिर उसके दो हिस्से कर दिए. एक हिस्सा लिफाफे में रखकर रैपिडो राइडर के जरिए कारोबारी के घर भिजवा दिया.. दूसरा हिस्सा अपने पास रख लिया. इसके बाद उसने कारोबारी की पत्नी के मोबाइल पर खुद को अनमोल बिश्नोई बताते हुए व्हाट्सऐप संदेश भेजे और 60 लाख रुपये की मांग की. आरोपी को उम्मीद थी कि गैंगस्टर का नाम और नोट का आधा टुकड़ा देखकर परिवार डर जाएगा और बिना विरोध रकम देने को तैयार हो जाएगा.

चार मोबाइल, टैबलेट और बाइक बरामद

पुलिस ने आरोपी के पास से चार मोबाइल फोन, एक वनप्लस टैबलेट, वारदात में इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड और 10 रुपये के नोट का बचा हुआ आधा हिस्सा बरामद किया है. इसके अलावा वह मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है जिसका इस्तेमाल लिफाफा रैपिडो राइडर तक पहुंचाने के लिए किया गया था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इस साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की मदद तो नहीं ली थी और क्या उसने पहले भी किसी को इसी तरह धमकाने की कोशिश की थी। मामले की आगे की जांच जारी है.