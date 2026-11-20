राजस्थान के पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस ने बंपर जीत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राज्य के ग्रामीण लोगों को धन्यवाद कहा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पर जो भरोसा जताया है वो अब हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, ये जवाब बीजेपी की अपनी सरकार वाले राज्य से आया है. सीधे डबल इंजन को. बीजेपी ने मनरेगा पर हमला किया, किसान को घाटे में डुबोया, पंचायतों के अधिकार छीने. महंगाई, बेरोजगारी और पलायन ने गांव सूने कर दिए.'

राहुल गांधी ने दावा किया, 'गांव सब देख रहा था, सह रहा था. अब उसने बोल दिया है. ये सिर्फ राजस्थान का जनादेश नहीं, देश के हर गांव की आवाज है.' राजस्थान में सत्ताधारी बीजेपी को करारा झटका लगा है. जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों ही चुनावों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की है.

कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा, ‘क्या किसी ने मोदी जी को राजस्थान में उनकी शानदार लोकप्रियता पर बधाई दी?' उन्होंने दावा किया कि पंचायत समिति की कुल 4,958 सीटों में से बीजेपी को केवल 1,512 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस ने 2,463 सीटों पर जीत दर्ज की. पवन खेड़ा ने कहा कि पहले 352 पंचायत समितियां थीं और बीजेपी ने उनमें से 129 पर जीत हासिल की थी. अब पंचायत समितियों की संख्या बढ़कर 457 हो गई है, लेकिन बीजेपी केवल 69 पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस ने 264 पर जीत दर्ज की.

राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला परिषद और पंचायत राज चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इन चुनाव के नतीजे ग्रामीण मतदाताओं द्वारा सत्ताधारी पार्टी को पूरी तरह से नकारने का अभूतपूर्व उदाहरण हैं.