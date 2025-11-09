हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्वाड देशों की नौसेनाओं की मालाबार एक्सरसाइज का आगाज, भारत का जंगी जहाज INS सह्याद्री पहुंचा अमेरिका

क्वाड देशों की नौसेनाओं की मालाबार एक्सरसाइज का आगाज, भारत का जंगी जहाज INS सह्याद्री पहुंचा अमेरिका

Malabar Naval Exercise: क्वाड देशों के बीच यह साझा वार्षिक मालाबार एक्सरसाइज को प्रशांत महासागर स्थित ग्वाम बेस में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सोमवार (10 नवंबर, 2025) से होने वाली है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Nov 2025 11:16 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बहुप्रतीक्षित क्वाड शिखर सम्मेलन का भले ही दुनियाभर को इंतजार है, लेकिन इन चारों देशों की नौसेनाओं की होने वाली वार्षिक मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत सोमवार (10 नवंबर, 2025) से होने जा रही है. क्वाड देशों की नौसेनाओं की इस मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS सह्याद्री, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस पहुंच गया है.

क्वाड देशों के बीच यह साझा वार्षिक मालाबार एक्सरसाइज को प्रशांत महासागर स्थित ग्वाम बेस में आयोजित किया जा रहा है, जहां इसकी शुरुआत सोमवार (10 नवंबर, 2025) को होने वाली है और इसका समापन अगले हफ्ते मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को होगा.

भारत की ओर से INS सह्याद्री एक्सरसाइज में होगा शामिल

भारतीय नौसेना के मुताबिक, एक्सरसाइज मालाबार 2025 में आईएनएस सह्याद्री की भागीदारी, भारत की स्थायी साझेदारी और समन्वय मजबूत करने, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है.

अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के कौन-कौन से युद्धपोत मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, इस बात की जानकारी अभी तक साफ नहीं है, लेकिन युद्धाभ्यास के दौरान हार्बर फेज में ऑपरेशनल प्लानिंग और चर्चा के अलावा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग को आयोजित किया जाएगा.

एक्सरसाइज के सी-फेज में सभी युद्धपोत और एयरक्राफ्ट ड्रिल में लेंगे हिस्सा

वहीं, सी-फेज में सभी युद्धपोत और एयरक्राफ्ट समंदर में चल जाएंगे और नेवल ड्रिल में हिस्सा लेंगे. इन ड्रिल में ज्वाइंट फ्लीट ऑपरेशन्स, एंटी-सबमरीन वारफेयर, गनरी सीरियल्स और फ्लाइंग ऑपरेशन्स को अंजाम दिया जाएगा.

भारत-अमेरिका के संबंधों में खटास के चलते टल रही बैठक

उल्लेखनीय है कि पिछले एक साल से क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग का इंतजार किया जा रहा है. पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में भारतीय सेना की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास के चलते मीटिंग टल रही है. वहीं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) की वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन में शामिल होने से भी अमेरिका खिसिया गया है.  

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 09 Nov 2025 11:16 PM (IST)
America QUAD INDIA Indian NAVY INS Sahyadri
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
स्पोर्ट्स
23 साल के भारतीय खिलाड़ी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में पसरा मातम
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
राजस्थान
अंता उपचुनाव: 'जिनके हाथों में नरेश मीणा खेल रहे वो इनके दुश्मन', अशोक गहलोत के बयान से मची हलचल
ट्रेंडिंग
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
