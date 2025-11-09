हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election: ‘मोदी-शाह कहीं भी चले जाएं, उन्हें...’, वोट चोरी को लेकर किशनगंज में क्या बोले राहुल गांधी?

Bihar Election: ‘मोदी-शाह कहीं भी चले जाएं, उन्हें...’, वोट चोरी को लेकर किशनगंज में क्या बोले राहुल गांधी?

Rahul Gandhi in Bihar: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग के पास हमारे वोट चोरी के आरोपों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Nov 2025 10:46 PM (IST)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार (9 नवंबर, 2025) को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वोट चोरी में शामिल हैं और चाहे वे कहीं भी चले जाएं, एक दिन पकड़े जाएंगे. बिहार के किशनगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन देश को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहा है.

उन्होंने कहा, ‘मोदी, शाह और चुनाव आयोग के पास हमारे वोट चोरी के आरोपों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है. प्रधानमंत्री, शाह कहीं भी चले जाएं, लेकिन वे वोट चोरी के लिए पकड़े जाएंगे.’

हरियाणा की वोटर लिस्ट में 25 लाख मतदाता फर्जी- राहुल

राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने हाल ही में हरियाणा में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का खुलासा किया है. उन्होंने कहा, ‘हरियाणा में करीब दो करोड़ मतदाता हैं, लेकिन मतदाता सूची में लगभग 25 लाख फर्जी नाम पाए गए. आज तक न तो मोदी और न ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह कहने की हिम्मत दिखाई कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं.’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘यदि जनता एकजुट होकर वोट चोरी को रोक दे, तो बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार सौ फीसदी बनेगी. उन्होंने कहा, ‘बिहार में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महागठबंधन अगली सरकार बनाएगा. 100 प्रतिशत संभावना है, लेकिन आपको भाजपा की वोट चोरी रोकनी होगी. मतदान के दिन हर युवा, मजदूर और किसान का यह कर्तव्य है कि वे वोट चोरी को नाकाम करें.’

BJP और RSS का उद्देश्य समाज को बांटना है- राहुल

सीमांचल क्षेत्र की रैली में राहुल गांधी ने कहा, ‘भाजपा और आरएसएस का उद्देश्य समाज को बांटना और वोट चोरी से ध्यान हटाना है. उन्होंने कहा, ‘मोदी और शाह जनता की आवाज से डरते हैं. उन्होंने भारत की आत्मा के साथ विश्वासघात किया है. वे पकड़े जाएंगे.’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आर्थिक नीतियों को राज्य में रोजगार की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, ‘बिहार के लोग आज बेंगलुरु से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सड़कों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं. इतने मेहनती लोग अपने ही राज्य में रोजगार क्यों नहीं पा सकते?’ उन्होंने कहा, ‘नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि 20 साल में उन्होंने मछली और मखाना जैसी प्रचुर फसलों वाले राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां क्यों नहीं लगाईं?’

मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते हैं- राहुल

पूर्णिया की सभा में गांधी ने कहा, ‘मुख्यमंत्री बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते हैं. बिहार का युवा अब मजदूर बनकर नहीं रहना चाहता.’ उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में उद्योगपतियों को सस्ती दर पर जमीन दी जा रही है.

राहुल ने कहा, ‘अमित शाह कहते हैं कि भूमि की कमी के कारण बिहार में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता. लेकिन यही सरकार किसी बड़े कारोबारी को 1,000 एकड़ जमीन सस्ते दाम पर देने का रास्ता निकाल लेती है.’ उन्होंने इशारा भागलपुर जिले में एक प्रस्तावित पावर प्लांट की ओर किया. गांधी ने कहा, ‘मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार बिहार में अगली बार सत्ता में नहीं आएगी और नीतीश कुमार फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे.’

Published at : 09 Nov 2025 10:46 PM (IST)
Embed widget