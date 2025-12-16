गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज दिल्ली लाया जाएगा. गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों भाइयों को बैंकॉक से भारत निर्वासित (डिपोर्ट) किया जाएगा और वह दिल्ली पहुंचेंगे. गोवा पुलिस की एक टीम आज रात दिल्ली के रवाना हो रही है.

दिल्ली एयरपोर्ट से लूथरा ब्रदर्स की कस्टडी मिलेगी

लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी का जिम्मा गोवा पुलिस का है, इसलिए गोवा पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लेगी. इससे पहले पुलिस थाईलैंड जाने वाली थी, लेकिन अब दिल्ली से ही कस्टडी बदली जाएगी और फिर देर रात तक लूथरा ब्रदर्स गोवा पहुंच जाएंगे. गोवा पहुंचते ही उन्हें आगे की पूछताछ के लिए सीधे अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा.

17 दिसंबर को आरोपियों की पेशी

खबर है आरोपियों को 17 दिसंबर को मापुसा कोर्ट में पेश करने की संभावना है. इस मामले में गोवा सरकार ने तेज और प्रभावी कार्रवाई के लिए एक विशेष कानूनी टीम बनाई है. इस टीम में विधि विभाग और अभियोजन विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं, ताकि कोर्ट में मजबूत पैरवी की जा सके. पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत दर्ज किया है. इस धारा में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.

नाइट क्लब में आग के बाद भागे थाईलैंड

उत्तरी गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक गौरव और सौरभ लूथरा आग लगने की घटना के तुरंत बाद थाईलैंड के फुकेत भाग गए थे. गोवा पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 125(ए) और (बी) (जान जोखिम में डालना) और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थ से लापरवाही) के तहत आरोप लगाए गए.

इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था

गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और CBI के जरिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (Interpol) से उनकी गिरफ्तारी की अपील की थी. इसके बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

लूथरा ब्रदर्स, उनके बिजनेस पार्टनर, मैनेजर और कुछ कर्मचारी दिल्ली के रहने वाले हैं. इसलिए गोवा पुलिस के साथ अब दिल्ली पुलिस भी अग्निकांड मामले की जांच कर रही है. दिल्ली में भी एक केस दर्ज किया गया है.