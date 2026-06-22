लखनऊ कोचिंग सेंटर में 15 स्टूडेंट्स की मौत पर आया राहुल गांधी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?

लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है. हादसे में कई लोगों की मौत और अनेक के घायल होने की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक नेतृत्व से लेकर आम नागरिकों तक हर कोई स्तब्ध है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया. राहुल गांधी ने कहा, "लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं."

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।



सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 22, 2026

लखनऊ अग्निकांड पर मायावती ने जताया दुख

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड पर बसपा प्रमुख मायावती ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह हादसा दिल दहला देने वाला है और कई परिवारों की उम्मीदों को बिखेर गया है. मायावती ने कहा कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा.

यूपी की राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग सेन्टर में आज दोपहर बाद हुई अग्निकाण्ड में अनेक लोगों की मौत तथा और भी कई लोगों के घायल हो जाने की घटना अति-दुखद। इस प्रकार की जानलेवा घटनायें दिल को दहलाने वाली होती हैं तथा कितने ही परिवार की उम्मीदों को बिखेर देती हैं। ऐसी दुखद घटनाओं की… — Mayawati (@Mayawati) June 22, 2026

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दौरा बीच में छोड़ लखनऊ पहुंचे सीएम

घटना की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना अलीगढ़ दौरा बीच में ही रद्द कर दिया. वह वहां लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल थे. संबोधन के दौरान ही उन्हें हादसे की सूचना मिली. मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा, "मेरी इच्छा थी कि यहीं रहूं. लेकिन अभी-अभी जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है और कुछ बच्चे अग्निकांड की चपेट में आए हैं. इसमें कुछ बच्चों की दुखद मौत हो गई है. प्रशासन राहत कार्यों में लगा है. मुझे भी इस दुखद घटना के कारण तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है."

मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए और पुलिस महानिदेशक तथा अपर मुख्य सचिव गृह को तत्काल मौके पर पहुंचकर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा. उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देर से आई मदद- प्रत्यक्षदर्शी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. ऊपर की मंजिलों पर फंसे युवाओं ने जान बचाने के लिए खिड़कियों के शीशे तोड़े. कुछ ने नीचे खड़े लोगों की मदद से छलांग लगाई तो कुछ ने अपनी जान जोखिम में डालकर इमारत से बाहर निकलने की कोशिश की.

स्थानीय लोगों का दावा है कि आग लगने के बाद काफी देर तक राहत नहीं पहुंची. एक चश्मदीद ने बताया कि फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई थी, लेकिन दमकल की गाड़ियां करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचीं. तब तक आग पेट शॉप और ऊपर बने गेमिंग जोन को पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुकी थी.

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