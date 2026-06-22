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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालखनऊ अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा, डिप्टी सीएम रो पड़े

लखनऊ अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा, डिप्टी सीएम रो पड़े

Lucknow Aliganj Purnia Fire: प्रधानमंत्री ने हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है. मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 22 Jun 2026 05:58 PM (IST)
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लखनऊ के अलीगंज में सोमवार (22 जून 2026)को एक इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई. वहीं 4 लोग घायल हैं. पीएम मोदी ने इस घटना में हुई मौतों से बहुत दुख हुआ है. पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

मृतक और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी संदेश में पीएम मोदी ने कहा, 'उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं.'

प्रधानमंत्री ने हादसे के पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी. वहीं, घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी.

रो पड़े डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

लखनऊ में कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग की घटना पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भावुक हो गए. मीडिया से बात करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं. उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं." घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है.'

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद कई लोग इमारत से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि कुछ अन्य लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी. हालांकि, किसी के फंसे होने के बारे में पुलिस या अग्निशमन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई. अग्निशमन कर्मियों की एक अन्य टीम को बगल की उतनी ही ऊंचाई वाली इमारत से ऊपर की तरफ से रास्ता बनाकर अंदर दाखिल होते देखा गया, जबकि अन्य टीम आग बुझाने की कोशिशें करती नजर आ रही थीं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और तेजी से बचाव अभियान चलाने का आदेश दिया. उन्होंने लिखा, 'लखनऊ में अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.' पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर आठ दमकल गाड़ियां भेजी गईं और फायरमैन ने इमारत की दीवार तोड़कर फंसे हुए लोगों को निकाला, जिनमें 20 से अधिक छात्र भी शामिल थे.

Published at : 22 Jun 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Lucknow Fire PM Modi Breaking News Abp News
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