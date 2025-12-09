हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए क्या...?’, संसद में सरकार से पूछा गया गंभीर सवाल, जानें क्या आया जवाब

‘सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए क्या...?’, संसद में सरकार से पूछा गया गंभीर सवाल, जानें क्या आया जवाब

Parliament Winter Session: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से उग्रवादी संगठनों की क्षमता काफी कमजोर हुई और बड़ी संख्या में कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

संसद के शीतकालीन सत्र के नौवें दिन मंगलवार (9 दिसंबर, 2025) को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वामपंथी उग्रवाद को लेकर सवाल पूछा गया. सवाल में पूछा गया कि वर्तमान में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति क्या है? और जो नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, उनके पुनर्वास को लेकर सरकार की क्या योजना है?

इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, 'माओवादी न तो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका भरोसा है. इन उग्रवादियों ने कई सालों में हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या की, बच्चों को अनाथ किया और महिलाओं का सुहाग उजाड़ा.' सरकार के मुताबिक, सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से उग्रवादी संगठनों की क्षमता काफी कमजोर हुई है और बड़ी संख्या में कैडर आत्मसमर्पण कर रहे हैं.

गृह मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी

नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद पुनर्वास योजना के सवाल पर जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा, 'जून 2019 से अब तक 29 शीर्ष नक्सली लीडर मारे गए हैं, जिनमें से 14 सिर्फ इस वर्ष (2025) में मारे गए. वहीं, 2019 से अब तक 1,106 उग्रवादी ढेर हुए, 7,311 गिरफ्तार और 5,571 ने आत्मसमर्पण किया है.' सरकार का दावा है कि सुरक्षा बलों से मुकाबला करने की उग्रवादियों की क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है और यही कारण है कि वे बड़ी संख्या में हथियार छोड़ रहे हैं.

मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों के लिए सरकार ने बनाया सहायता पैकेज

केंद्र सरकार ने सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों के लिए वित्तीय सहायता का पैकेज भी तैयार किया है. इसके तहत,
• उच्च कैडर वाले नक्सलियों को 5 लाख रुपये
• अन्य कैडर के नक्सलियों को 2.5 लाख रुपये
• हथियार के साथ सरेंडर पर अतिरिक्त राशि
• प्रशिक्षण के दौरान 3 साल तक 10,000 रुपये मासिक वजीफा

इसके अलावा, राज्यों की पुनर्वास नीतियों के तहत बच्चों को शिक्षा सुविधा, घायल/दिव्यांगों को राहत और महिलाओं को आजीविका सहायता दी जा रही है. गृह मंत्रालय के अनुसार, केवल इसी वर्ष 2,167 माओवादी मुख्यधारा में लौटे हैं.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना

लोकसभा में सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री  ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सालों तक इसे राज्य का विषय मानती रहीं, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई. मोदी सरकार ने 2015 में ‘Whole of Government’ अप्रोच अपनाते हुए सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर एकीकृत रणनीति लागू की.

केंद्र सरकार ने नक्सलवाद उन्मूलन के लिए उठाए प्रभावी कदम

केंद्र सरकार की ओर से नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए जो प्रभावी कदम उठाए गए, उनमें, 

• प्रभावित राज्यों में 574 CAPF कंपनियां तैनात
• सुरक्षा व्यय, विशेष अवसंरचना व सहायता योजनाओं में हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी
• 706 किलेबंद पुलिस स्टेशन
• CRPF की बस्तरिया बटालियन का गठन
• 17,573 किमी सड़क निर्माण, 85% कार्य पूरा
• 10,651 मोबाइल टावर, 46 ITI, 49 कौशल केंद्र
• 11 केंद्रीय विद्यालय, 6 नवोदय विद्यालय, 258 एकलव्य विद्यालय
• 6,025 डाकघर, 1,804 बैंक शाखाएं, 1,321 ATM स्थापना शामिल हैं.

इसके अलावा, हिंसा में गिरावट की बात की जाए, तो सरकार के अनुसार साल 2010 की तुलना में 2024 में वामपंथी हिंसा 81% घट गई.

जून 2004-मई 2014 बनाम जून 2015-मई 2025
• हिंसक घटनाओं में 56% कमी
• नागरिक मौतों में 70% कमी
• सुरक्षा बलों की मौत में 75% कमी
• कुल मौतों में 71% कमी
जून–नवंबर 2025 में केवल 110 घटनाएं और 44 मौतें दर्ज की गईं.

साल 2014 से 2025 के बीच
• प्रभावित राज्य: 10 से घटकर 5 हुए
• प्रभावित जिले: 126 से घटकर 11 हुए
• प्रभावित थाने: 465 से घटकर 106 हुए
सरकार के अनुसार, 2014 से अब तक 9,588 माओवादी हथियार छोड़ चुके हैं, जिनमें 2,167 इस साल आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 09 Dec 2025 04:07 PM (IST)
Tags :
Nityanand Rai Naxalism LOK SABHA PARLIAMENT WINTER SESSION AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
क्रिकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन जीतेगा पहला टी20? मैच से पहले जानें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी
भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन जीतेगा पहला टी20? मैच से पहले जानें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session : Vande Matram पर Mallikarjuna Kharge की ललकार सुन दंग रह गया विपक्ष
Parliament Session: वंदे मातरम् पर Amit Shah ने युवाओं से कर दिया यज्ञ में आहुति डालने का आवाहन
Parliament Session: 'नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े..', राज्यसभा में विपक्ष पर बरसे Amit Shah |
Parliament Session: 'हमारे मित्र को मिला..', इलेक्टोरल बॉन्ड पर Akhilesh Yadav ने Congress को घेरा
Parliament Session 2025: 'एक भी सीट जीतकर दिखाए', BJP को Akhilesh Yadav की खुली चुनौती! | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
'56 इंच की छाती का क्या फायदा हुआ? चीन घुस आया...', राज्यसभा में PM मोदी पर फायर हुए खरगे, सुनते ही खड़े हो गए नड्डा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के बीच मायावती ने कर दी 3 बड़ी मांगें, क्या मानेगा चुनाव आयोग?
क्रिकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन जीतेगा पहला टी20? मैच से पहले जानें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी
भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन जीतेगा पहला टी20? मैच से पहले जानें आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
बिहार
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
RTI से वेतन और पेंशन वाले 'खुलासे' पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, 'प्रावधान भी यही है कि…'
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
ओटीटी पर कहां रिलीज होगी धुरंधर, धुरंधर की ओटीटी रिलीज डेट और धुरंधर की ओटीटी डील
शिक्षा
महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! बीपीएससी दे रहा 50,000 रुपये, जानें क्या करना होगा?
महिला अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! बीपीएससी दे रहा 50,000 रुपये, जानें क्या करना होगा?
हेल्थ
Aloo Paratha Calories: सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget