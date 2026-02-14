हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालोढा डेवलपर्स धोखाधड़ी केस, ED ने पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र नरपतमल को किया अरेस्ट, 8 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

लोढा डेवलपर्स धोखाधड़ी केस, ED ने पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र नरपतमल को किया अरेस्ट, 8 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

13 फरवरी को आरोपी राजेंद्र नरपतमल को मुंबई की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मामले की गहराई से जांच के लिए 8 दिनों की ED हिरासत में भेज दिया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Feb 2026 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल कार्यालय ने 12 फरवरी, 2026 को राजेंद्र नरपतमल लोढा को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी M/s लोढा डेवलपर्स लिमिटेड के साथ की गई धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के सिलसिले में हुई है.

शुक्रवार, 13 फरवरी को आरोपी को मुंबई की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मामले की गहराई से जांच के लिए उसे 8 दिनों की ED हिरासत में भेज दिया है.

क्या है पूरा मामला?
यह कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न FIR के आधार पर शुरू की गई है. राजेंद्र लोढा और अन्य पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्ति की अनधिकृत बिक्री और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप हैं. आरोप है कि इन गतिविधियों के कारण लोढा डेवलपर्स लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है.

जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
ED की जांच में यह सामने आया कि राजेंद्र लोढा कंपनी के फंड और संपत्तियों को ठिकाने लगाने (Siphoning) में शामिल थे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना कंपनी की अचल संपत्तियों को अपने से जुड़े व्यक्तियों और 'प्रॉक्सि' संस्थाओं को बाजार दर से बेहद कम कीमतों पर बेचा. जमीन खरीद के लिए फर्जी 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (MoU) तैयार किए, जिसमें जमीन की कीमतें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गईं. बाद में इस बढ़ी हुई रकम को कैश के रूप में विक्रेताओं के माध्यम से वापस लेकर गबन किया गया.

छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति जब्त
इससे पहले, 12 नवंबर 2025 को ED ने मुंबई क्षेत्र के 14 ठिकानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया था. इस दौरान 88 करोड़ रुपये की चल संपत्ति (कैश, बैंक बैलेंस और FD) के साथ-साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और करोड़ों की अचल संपत्तियों के विवरण जब्त या फ्रीज किए गए थे. जांच एजेंसी के अनुसार, ये सबूत राजेंद्र लोढा के खिलाफ चल रही जांच में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुए हैं. फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है और ED अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 14 Feb 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
MUMBAI  ED DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
Advertisement

वीडियोज

New Labour Codes के बाद Salary Hikes पर क्या होगा असर? | Paisa Live
Bollywood News: रामायणम टीज़र लॉन्च: 26 मार्च को गेटवे ऑफ इंडिया बनेगा ऐतिहासिक सिनेमा मंच!
Vasudha: 😮Sarika का गुस्सा फूटा, Vasudha और Baba को घर से निकाला #sbs (14.02.2026)
Adiyogi के सामने कैसे मनाई जाती है Sadhguru के आश्रम में Mahashivratri?
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें| Pappu Yadav | Bangladesh | UGC | SIR | Delhi Protest | Trump Tariff
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
PAK की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
नौकरी
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
"रईसी हो तो ऐसी" शादी में बारातियों को चाय के साथ बांट दिए सोने के बिस्कुट, यूजर्स का घूमा माथा
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget