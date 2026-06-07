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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExclusive: कांग्रेस का संगठन पर फोकस, आलाकमान ने सचिवों और संयुक्त सचिवों से मांगा 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड

Exclusive: कांग्रेस का संगठन पर फोकस, आलाकमान ने सचिवों और संयुक्त सचिवों से मांगा 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड

कांग्रेस संगठन में 62 सचिव और 8 संयुक्त सचिव कार्यरत हैं. ये समीक्षा अभियान केवल रिपोर्ट जुटाने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 07 Jun 2026 06:42 AM (IST)
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चुनावी राज्यों में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद के बीच कांग्रेस हाईकमान ने अपने संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा शुरू कर दी है. पार्टी ने सभी सचिवों और संयुक्त सचिवों से पिछले छह महीनों के कामकाज का विस्तृत ब्यौरा मांगा है.

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेतृत्व ने राज्यों के सह-प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपें. इस रिपोर्ट के जरिए पार्टी यह आकलन करना चाहती है कि संगठन में नियुक्त पदाधिकारी कितने सक्रिय हैं और उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या योगदान दिया है.

लेखा-जोखा की तैयारी में जुटे कांग्रेस सचिव

बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद सभी सचिव और संयुक्त सचिव अपने-अपने कार्यों का लेखा-जोखा तैयार करने में जुट गए हैं. उनसे यह जानकारी भी मांगी गई है कि बीते छह महीनों में उन्होंने कितने राज्यों का दौरा किया, कितने आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया तथा सह-प्रभारी के तौर पर उनकी भूमिका कितनी प्रभावी रही.

पार्टी नेतृत्व ने ये भी पूछा है कि प्रदेश संगठन से लेकर बूथ स्तर तक कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए क्या प्रयास किए गए. संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनसंपर्क गतिविधियों को भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है.

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रिपोर्ट के आधार पर ही मिलेगी जिम्मेदारी

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन रिपोर्टों के आधार पर भविष्य में संगठनात्मक जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा. सक्रिय और प्रभावी प्रदर्शन करने वाले नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि निष्क्रिय पदाधिकारियों की भूमिका पर भी समीक्षा की संभावना है.

मौजूदा समय में कांग्रेस संगठन में 62 सचिव और 8 संयुक्त सचिव कार्यरत हैं. ऐसे में ये समीक्षा अभियान केवल रिपोर्ट जुटाने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी के व्यापक संगठनात्मक पुनर्गठन और जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है.

2029 की तैयारी में कोई ढिलाई नहीं चाहती कांग्रेस

आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 की तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस अब संगठन को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती. यही वजह है कि हाईकमान जमीनी स्तर पर सक्रिय नेताओं और केवल पद संभालने वाले नेताओं के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहता है.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 07 Jun 2026 06:42 AM (IST)
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