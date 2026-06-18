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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLadakh Police: लद्दाख में संदिग्ध कन्वर्जन रैकेट का खुलासा, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 गिरफ्तार

Ladakh Police: लद्दाख में संदिग्ध कन्वर्जन रैकेट का खुलासा, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 गिरफ्तार

Ladakh Police: लद्दाख पुलिस ने संदिग्ध धर्मांतरण नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया. लेह समेत कई इलाकों में जांच जारी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: सौरभ कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 10:40 PM (IST)
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लद्दाख पुलिस ने एक संदिग्ध संगठित धार्मिक धर्मांतरण नेटवर्क में शामिल होने के आरोपों के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. लद्दाख पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश के कई दूर-दराज़ इलाकों में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियों के बारे में मिली "विश्वसनीय खुफिया जानकारी" के आधार पर की गई. स्थानीय पुलिस ने लेह पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है और लद्दाख के दूर-दराज़ इलाकों में फैले इस नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ज़ंस्कार, चांगथांग और आर्यन वैली इलाकों में धर्मांतरण की गतिविधियों के लिए स्थानीय युवाओं को निशाना बना रहे थे और उन्हें अपने साथ जोड़ रहे थे. शुरुआती जांच से पता चला है कि इस समूह ने लेह के स्कंपारी इलाके में एक रिहायशी मकान किराए पर लिया था, जिसका इस्तेमाल धार्मिक साहित्य का अनुवाद करने और उसे बांटने के लिए प्रशासनिक कार्यालय के तौर पर किया जा रहा था.

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जांच के दौरान पुलिस को क्या मिला?

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान किराए के मकान से कई लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस और प्रचार-प्रसार वाली धार्मिक सामग्री ज़ब्त की गई है. लेह पुलिस का कहना है कि उसने इस नेटवर्क के बड़े पैमाने पर चल रहे कामकाज का पता लगाने के लिए व्यापक जांच शुरू की है, जिसमें खास तौर पर उनके वित्तीय लेन-देन और संभावित विदेशी फंडिंग के कनेक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है.

लद्दाख में धार्मिक धर्मांतरण का मुद्दा

लद्दाख में धार्मिक धर्मांतरण का मुद्दा ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील और राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ रहा है. दशकों से, इस क्षेत्र की सामाजिक-राजनीतिक चर्चाओं में धर्मांतरण के आरोप-प्रत्यारोप प्रमुखता से शामिल रहे हैं और अक्सर बौद्ध-बहुल लेह ज़िले और मुस्लिम-बहुल करगिल ज़िले के बीच तनाव का कारण बनते रहे हैं.इस मुद्दे को अक्सर दोनों ज़िलों के बीच बढ़ती दूरियों की एक वजह के तौर पर भी बताया जाता रहा है. अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन और लद्दाख के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद का यह पहला मामला सामने आया है.

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Published at : 18 Jun 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Leh LADAKH Leh Police
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