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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPFI पर NIA ने कसा शिकंजा! 21 आरोपियों पर कोर्ट ने तय किए गंभीर आरोप, 29 जुलाई से शुरू होगी अहम सुनवाई

PFI पर NIA ने कसा शिकंजा! 21 आरोपियों पर कोर्ट ने तय किए गंभीर आरोप, 29 जुलाई से शुरू होगी अहम सुनवाई

PFI Case: पटियाला हाउस स्थित विशेष NIA कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन PFI के चेयरमैन O.M.A. सलाम, वाइस चेयरमैन E.M अबूबकर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए हैं.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 11 Jul 2026 06:21 PM (IST)
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दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष NIA अदालत ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के चेयरमैन O.M.A सलाम, वाइस चेयरमैन E.M अबूबकर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग गंभीर अपराधों के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. कोर्ट में आरोप तय किए जाने के दौरान सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने मामले में नियमित सुनवाई और ट्रायल की प्रोसेस शुरू करने का फैसला किया है. अब इस मामले में 29 जुलाई से ट्रायल शुरू होगा.

इससे पहले हुई सुनवाई में स्पेशल NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. उसी आदेश के आधार पर अब कोर्ट ने औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं. NIA कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी करने और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इनमें आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाना, आतंकवादी गतिविधियों की साजिश रचना, कथित तौर पर ट्रेनिंग कैंप आयोजित करना और टेररिस्ट एक्टिविटीके लिए लोगों की भर्ती करना शामिल है.

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NIA ने कई राज्यों में छापेमारी और कार्रवाई की थी

जांच एजेंसी NIA का आरोप है कि संगठन के कुछ मेंबर और पदाधिकारी देश में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश में शामिल थे. एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि आरोपियों का मकसद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सिनियर ऑफिसर को निशाना बनाना था. मामले की जांच के दौरान NIA ने कई राज्यों में छापेमारी और कार्रवाई की थी.

इसके बाद सितंबर 2022 में देश के अलग-अलग हिस्सों से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद से ही एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. अब 29 जुलाई से शुरू होने वाले ट्रायल के दौरान कोर्ट में गवाहों के बयान, दस्तावेजी सबूत और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी. इस मामले को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला माना जा रहा है.

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Published at : 11 Jul 2026 06:17 PM (IST)
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