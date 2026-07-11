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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावियतनाम में नाव पलटने से 15 भारतीय नागरिकों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'जिन लोगों ने...'

वियतनाम में नाव पलटने से 15 भारतीय नागरिकों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'जिन लोगों ने...'

वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीडबोट पलट गई. हादसे में 15 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 11 Jul 2026 07:03 PM (IST)
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वियतनाम में फू क्वोक द्वीप के पास शनिवार (11 जुलाई 2026) को एक नाव के पलट जाने से भारतीय पर्यटकों समेत 15 लोगों की मौत हो जाने की आशंका है. स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी है. वियतनामी समाचार पोर्टल VN एक्सप्रेस इंटरनेशनल के अनुसार, यह स्पीडबोट 32 भारतीय पर्यटकों और चालक दल के 4 सदस्यों को लेकर हॉन मे रुत  से अन थोई बंदरगाह जा रही थी, तभी हॉन मे रुत नगोई से करीब 400 मीटर दूर यह पलट गई, जिससे नाव पर सवार सभी लोग समुद्र में गिर गए. इस घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'वियतनाम के फु क्वोक के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुए नाव हादसे की दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है. घायलों के जल्दी ठीक होने की मेरी प्रार्थना है. हमारी एंबेसी और कॉन्सुलेट हर मुमकिन मदद कर रही है. हमारे अधिकारी भी वियतनामी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं.'

न्यूज पोर्टल के मुताबिक, इस घटना में कुल 15 लोगों की मौत हुई. इससे पहले, हनोई में भारतीय दूतावास ने कहा था कि तलाश और बचाव अभियान जारी है और उसने इस घटना के सिलसिले में कंट्रोल रूम स्थापित किये हैं. हालांकि, भारतीय दूतावास ने लोगों की मौत के बारे में अबतक कोई विवरण नहीं दिया है. दूतावास ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'एक दुखद घटना में, वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक नाव पलट गयी. जानकारी और मदद मुहैया कराने के लिए हो ची मिन्ह सिटी में भारत के वाणिज्य दूतावास और हनोई स्थित भारतीय दूतावास में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.'

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कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया

कांग्रेस ने शनिवार को विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के निकट नाव पलटने की घटना में लापता भारतीय पर्यटकों के परिजन को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए. पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वियतनाम में भारतीय दूतावास ने उस नाव पर सवार 32 भारतीय पर्यटकों के नाम जारी किए हैं, जो कुछ घंटे पहले फु क्वोक द्वीप के निकट पलट गई थी.

उन्होंने कहा कि घटना से जुड़ी और जानकारी का इंतजार है और जिन भारतीय पर्यटकों का अब तक पता नहीं चल सका है, उनके परिजनों को विदेश मंत्रालय हरसंभव सहायता उपलब्ध कराए.खेड़ा ने कहा, ' हम लापता भारतीय पर्यटकों के परिजनों के साथ खड़े हैं तथा पर्यटकों को सुरक्षित होने की कामना करते हैं.'

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 11 Jul 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Vietnam PM Modi World News In Hindi Phu Quoc
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