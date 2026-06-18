भारत में इजरायल के राजदूत रुविन अजार ने मिडिल ईस्ट जंग और अमेरिका-ईरान डील को लेकर बयान दिया है. एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रुविन अजार ने कहा कि इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का हिस्सा नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने समझौते का पालन नहीं किया और परमाणु हथियार बनाए तो इजरायल कार्रवाई करेगा. उन्होंने साफ किया कि इजरायल एक संप्रभु देश है और वह अमेरिका के दवाब में नहीं आएगा.

इजरायली राजदूत ने MoU पर उठाए सवाल

इजरायली राजदूत ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने हम पर हमला किया तो हम जवाबी कर्रवाई करेंगे. राजदूत के अनुसार, राजनयिक स्तर पर इस MoU के साथ चुनौतियां हैं क्योंकि इसमें इजरायल की मुख्य चिंताओं को शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल खतरा और ईरान द्वारा अपने प्रॉक्सी संगठनों को दिया जाने वाला समर्थन.

ईरान की मिसाइल क्षमता हुई कमजोर: रुविन अजार

इजरायली राजदूत रुविन अजार ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर किया गया सैन्य अभियान बहुत सफल रहा है, जिसमें ईरान की सेनाएं पस्त हो गई. उन्होंने कहा, 'परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे अब इजरायल के उतने पास नहीं हैं जितने युद्ध से पहले थे. ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है. इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह को हरा दिया है और अब देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'बफर जोन' बना लिए हैं.'

US के साथ मिलकर काम जारी रखेगा इजरायल: रुविन अजार

उन्होंने ये भी कहा कि यह देखना अभी बाकी है कि क्या 60 दिनों का यह अस्थायी युद्धविराम उस अंतिम परमाणु समझौते तक पहुंच पाएगा, जिसकी अमेरिका तलाश कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इजरायल अमेरिका के साथ काम करना जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि हमारे सामरिक स्तर पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे साझा हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं कि तेहरान का शासन क्षेत्र में दशकों से चले आ रहे खतरों को दोबारा पैदा न कर सके.

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