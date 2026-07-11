Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार की विफलता पर असहयोग और बहिष्कार जैसे कदम संभव।

देश की राजधानी दिल्ली में 24 जुलाई, 2026 को मुस्लिम सियासी नेताओं और मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों की एक बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है. यह बैठक देश के मौजूदा हालात, अलग-अलग राज्यों में मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर की लगातार कार्रवाई, समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू किए जाने, मुस्लिमों के खिलाफ बढ़ते विरोध और मुसलमानों के सामने पेश आ रही मुश्किलों पर गंभीर चर्चा के लिए आयोजित की जा रही है.

बैठक में कौन-कौन मुस्लिम राजनेता और संगठन नेता होंगे शामिल?

जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद, AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के मुस्लिम सांसद और नेता शामिल होंगे. इसके अलावा, मुस्लिम संगठनों की तरफ से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा-ए-हिंद (महमूद गुट) के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमात-ए-अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के लोग भी मौजूद रहेंगे.

किन-किन मुद्दों पर होगा गंभीर विचार-विमर्श?

मुस्लिम राजनेताओं और मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों की इस बैठक को इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स (IMCR) नाम के एक मुस्लिम संगठन की तरफ से आयोजित किया जा रहा है. इस बैठक में देश के अलग-अलग राज्यों में मस्जिदों और मदरसों पर चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई, मुसलमानों के सामने पेश आ रही चुनौतियां, समान नागरिक संहिता (UCC) का लागू किए जाने, उत्तराखंड में मदरसों को बंद करने जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी.

मुसलमानों के लिए अहम मानी जा रही बैठक

इसके अलावा, बैठक का एक अहम एजेंडा यह भी बताया जा रहा है कि अगर केंद्र और अलग-अलग राज्यों की सरकारें मुसलमानों को इंसाफ दिलाने में नाकाम साबित हो रही हैं, तो क्या ऐसे में मुसलमानों को नॉन कॉपरेशन मूमेंट या चुनावों के बहिष्कार जैसे बड़े कदमों पर फैसले लेने का समय आ गया है. इस मामले पर भी मुस्लिम राजनेता और संगठनों के नेता अपने-अपने विचार रखेंगे. इस बैठक को मुसलमानों के हक और उनके हालात पर चर्चा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

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