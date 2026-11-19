लद्दाख के विभिन्न समूहों द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शनों और चुनाव बहिष्कार के आह्वान के बीच, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) के चुनावों में 100 सीटों के लिए कुल 541 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है.

नामांकन की कुल संख्या अच्छी होने के बावजूद, करगिल जिले के तीन निर्वाचन क्षेत्रों—खांगराल, शाकर और चिकतान—में किसी भी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार की ओर से कोई नामांकन नहीं आया. ऐसा 'अल-गदीर' नामक संगठन द्वारा किए गए स्थानीय बहिष्कार के आह्वान के कारण हुआ, जो वसंत ऋतु में चुनाव कराने, सीटों की संख्या बढ़ाने और शाकर-चिकतान को जिला का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं.

भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवारों से

मैदान में 276 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 126, भाजपा से 125 और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवारों से है.

मंगलवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन, कई प्रमुख नेताओं ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनावों के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए.

प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के जामयांग त्सेरिंग नामग्याल शामिल हैं, जो लद्दाख से पूर्व लोकसभा सांसद (2019) और LAHDC-लेह के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद (CEC) रह चुके हैं. उन्होंने लेह हिल काउंसिल के सोलर कॉलोनी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है.

100 LAHDC सीटों के लिए 541 उम्मीदवार

एक अधिकारी ने बताया कि आठ नवगठित जिलों में 100 LAHDC सीटों के लिए 541 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 276 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इसके बाद कांग्रेस से 126, भाजपा से 125 और नेशनल कॉन्फ्रेंस से 14 उम्मीदवार हैं.

एक अधिकारी ने कहा, "उम्मीदवारों के पंजीकरण में भारी संख्या यह दर्शाती है कि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. इससे यह भी पता चलता है कि लद्दाख की जनता ने उन समूहों की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है, जो अलग-अलग बहाने बनाकर चुनावों को टालना चाहते हैं."

इस केंद्र शासित प्रदेश में अब लगातार तीन चुनाव होने वाले हैं. पंचायत और शहरी निकाय चुनाव 11 नवंबर को होने हैं, और इसके बाद 4 दिसंबर को LAHDC चुनाव होंगे.

लेह एपेक्स बॉडी कर रही विरोध

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) लेह के NDS पार्क में चल रहे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है. उनकी मांग है कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए चुनावों को टाल दिया जाए. वे लद्दाख के लिए लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लेकर नई दिल्ली के साथ बातचीत फिर से शुरू करने पर भी जोर दे रहे हैं.

गुरुवार को भूख हड़ताल का 8वां दिन था. लद्दाख चुनाव आयोग ने कारगिल और लेह में आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान विरोध प्रदर्शनों (जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल है) पर रोक लगा रखी है, फिर भी यह प्रदर्शन जारी है. 12 नवंबर से इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष और महिलाएं दोनों हिस्सा ले रहे हैं.

चुनाव टालने की अपील

उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वे LAHDC चुनावों को टालने में हस्तक्षेप करें. उनका तर्क है कि सर्दियों के दौरान यहां की 25 प्रतिशत आबादी दूसरे इलाकों में चली जाती है.

कई सामाजिक-धार्मिक संगठनों और सामुदायिक समूहों—जिनमें लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और लद्दाख नंबरदार एसोसिएशन शामिल हैं—ने चुनावों के बहिष्कार और उन्हें टालने की मांग की है.

ठंड ने बढ़ाई समस्या

उनकी आपत्तियों के मुख्य कारण हैं: कड़ाके की ठंड में चुनाव कराना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) को लेकर चिंताएं, और राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की व्यापक मांगें.

अधिकारियों का कहना है कि 541 नामांकन दाखिल होना इस बात का संकेत है कि चुनाव टालने की मांग को खारिज कर दिया गया है और लोग जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं. पहली बार, LAHDC की 100 में से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 20 नवंबर, 2026 है.