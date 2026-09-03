Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाएगा भारत, ग्लाइड बम टेस्ट, जानें पावर

आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाएगा भारत, ग्लाइड बम टेस्ट, जानें पावर

भारतीय वायुसेना ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खगंतक-243 का सफल ड्रॉप ट्रायल किया है. ये परीक्षण सु-30एमकेआई से किया गया.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 03 Sep 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय वायुसेना ने तकनीक के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है. वायुसेना ने देश में डिजाइन और विकसित किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम खगंतक-243 का सफल ड्रॉप ट्रायल किया है. ट्रायल के दौरान इस घातक हथियार ने सटिकता के साथ अपना लक्ष्य हासिल किया.

किसने किया निर्माण
खगंतक-243 का निर्माण भारतीय रक्षा कंपनी जेएसआर डायनेमिक्स ने किया है. इस हथियार को लड़ाकू विमानों के द्वारा छोड़ा जाता है. ये परीक्षण सु-30एमकेआई से किया गया. भारतीय वायुसेना ने खुद खगंतक-243 के सफल परीक्षण की जानकारी दी है.

वायुसेना ने दी जानकारी
भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर लिखा, सटीकता, ताकत, गर्व. भारतीय वायुसेना और भारतीय इंडस्ट्री के लिए एक अहम उपलब्धि. भारतीय वायु सेना ने देश में ही डिजाइन और विकसित किए गए 'लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब' (खगंतक-243) को गिराने का सफल परीक्षण किया. इन परीक्षणों ने सभी लक्ष्यों को हासिल किया और मारक क्षमता के नए आयाम स्थापित किए.

क्या है खासियत
खगंतक 243 एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ प्रिसिजन स्ट्राइक हथियार है. इस बम को विमान से छोड़ने के बाद ये पारंपरिक बम की तरह सीधे नीचे नहीं गिरता है बल्कि ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है. इससे लड़ाकू विमान को लक्ष्य के बेहद पास जाए बिना भी हमला करने की क्षमता है.

  • ये लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई से छोड़ने पर 140 किमी से अधिक रेंज है.
  • Mk 81 जनरल-परपज ब्लास्ट-फ्रैगमेंटेशन वारहेड, जिसमें 125 किलोग्राम विस्फोटक भराव.
  • इसकी बॉडी बेलनाकार है, स्विवेल टाइप मिड बॉडी ग्लाइड विंग्स हैं और पांच आफ्ट कंट्रोल सतहें हैं.
  • इसका डिजाइन मॉड्यूलर है, जिससे मिशन के अनुसार अलग-अलग वारहेड और गाइडेंस कॉन्फिगरेशन हो सके.

खगंतक-243 को सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें मार्गदर्शन प्रणाली लगी है जो इसकी निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने में मदद करेगी.

ये भी पढ़ें: पंजाब के ड्राफ्ट SIR में राघव चड्ढा संग खेल, बोले- 'AAP की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Indian Airforce Khagantak-243
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाएगा भारत, ग्लाइड बम टेस्ट, जानें पावर
आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाएगा भारत, ग्लाइड बम टेस्ट, जानें पावर
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव, 19 राज्यों में चेतावनी, दिल्ली-यूपी का मौसम कैसा?
बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव, 19 राज्यों में चेतावनी, दिल्ली-यूपी का मौसम कैसा?
इंडिया
पंजाब के ड्राफ्ट SIR में राघव चड्ढा संग खेल, बोले- 'AAP की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं'
पंजाब के ड्राफ्ट SIR में राघव चड्ढा संग खेल, बोले- 'AAP की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं'
इंडिया
Xप्लेन: अभिनंदन वर्धमान ने IAF छोड़ जॉइन की प्राइवेट एयरलाइन, जानिए क्या कहते हैं नियम
Xप्लेन: अभिनंदन वर्धमान ने IAF छोड़ जॉइन की प्राइवेट एयरलाइन, जानिए क्या कहते हैं नियम
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने रिटायर्ड एयर मार्शल, विपक्ष बोला- 'चौंकिए मत, वक्त...'
राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने रिटायर्ड एयर मार्शल, विपक्ष बोला- 'चौंकिए मत, वक्त...'
महाराष्ट्र
गणेशोत्सव में रात 12 बजे तक चलेगा DJ, AIMIM के विरोध पर मंत्री बोले- 'दंगा भड़काना चाहते हैं?'
गणेशोत्सव में रात 12 बजे तक चलेगा DJ, AIMIM के विरोध पर मंत्री बोले- 'दंगा भड़काना चाहते हैं?'
विश्व
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
क्रिकेट
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से पैसा कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
रिलेशनशिप
Best Friend In Love: इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त
इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त
ऑटो
दिन में एक बार कट गया चालान तो क्या दोबारा नहीं कटेगा? जानिए नियम
दिन में एक बार कट गया चालान तो क्या दोबारा नहीं कटेगा? जानिए नियम
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget