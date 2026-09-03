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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापंजाब के ड्राफ्ट SIR में राघव चड्ढा संग खेल, बोले- 'AAP की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं'

पंजाब के ड्राफ्ट SIR में राघव चड्ढा संग खेल, बोले- 'AAP की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं'

पंजाब की ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम ‘शिफ्टेड’ दर्ज करने पर राघव चड्ढा ने आप सरकार पर राजनीतिक बदले का आरोप लगाया. चड्ढा ने कहा कि उनका वोटर आईडी मोहाली में पंजीकृत है और वह राज्यसभा सांसद हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Sep 2026 08:14 AM (IST)
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पंजाब की ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम ‘शिफ्टेड’ यानी स्थानांतरित दर्ज किए जाने पर आम आदमी पार्टी (AAP) से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

चड्ढा ने इसे महज लिपिकीय गलती मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई का साफ मामला है. उन्होंने कहा कि वह पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं और उनका वोटर आईडी मोहाली में पंजीकृत है, इसके बावजूद ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनके नाम को ‘शिफ्टेड’ बताया गया है.

‘अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, सुधार का मौका बाकी’

राघव चड्ढा ने कहा कि राहत की बात यह है कि फिलहाल यह ड्राफ्ट मतदाता सूची है, अंतिम सूची नहीं. नामों में सुधार की प्रक्रिया ‘दावे और आपत्तियों’ के तहत चल रही है. उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर 2026 में प्रकाशित होगी. चड्ढा के मुताबिक, वह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दिशा-निर्देशों के तहत उपलब्ध कराए गए उपायों का लाभ उठाने की प्रक्रिया में हैं.

हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि उनके नाम को ‘शिफ्टेड’ के रूप में दर्ज किया जाना महज क्लेरिकल गलती नहीं लगता. उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया.

यह भी पढ़िएः राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने रिटायर्ड एयर मार्शल, विपक्ष बोला- 'चौंकिए मत, वक्त...'

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Raghav Chadha Punjab Draft Electoral Rolls Punjab Voter List
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