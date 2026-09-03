पंजाब के ड्राफ्ट SIR में राघव चड्ढा संग खेल, बोले- 'AAP की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं'

पंजाब की ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम ‘शिफ्टेड’ यानी स्थानांतरित दर्ज किए जाने पर आम आदमी पार्टी (AAP) से अलग होकर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

चड्ढा ने इसे महज लिपिकीय गलती मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई का साफ मामला है. उन्होंने कहा कि वह पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं और उनका वोटर आईडी मोहाली में पंजीकृत है, इसके बावजूद ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनके नाम को ‘शिफ्टेड’ बताया गया है.

‘अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, सुधार का मौका बाकी’

राघव चड्ढा ने कहा कि राहत की बात यह है कि फिलहाल यह ड्राफ्ट मतदाता सूची है, अंतिम सूची नहीं. नामों में सुधार की प्रक्रिया ‘दावे और आपत्तियों’ के तहत चल रही है. उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर 2026 में प्रकाशित होगी. चड्ढा के मुताबिक, वह विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दिशा-निर्देशों के तहत उपलब्ध कराए गए उपायों का लाभ उठाने की प्रक्रिया में हैं.

हालांकि, उन्होंने सवाल उठाया कि उनके नाम को ‘शिफ्टेड’ के रूप में दर्ज किया जाना महज क्लेरिकल गलती नहीं लगता. उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया.

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