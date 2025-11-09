केरल सरकार ने एर्नाकुलम से बेंगलुरु जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के बाद ट्रेन में स्कूली छात्रों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के गीत का गायन कराने के दक्षिणी रेलवे के कथित कृत्य की जांच का रविवार को आदेश दिया.

सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने लोक शिक्षण निदेशक (DPI) को इस संबंध में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, शिवनकुट्टी ने कहा कि सरकार इस घटना को अत्यंत गंभीरता से ले रही है.

केरल के शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में बच्चों का राजनीतिकरण करना और किसी खास समूह के सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए उनका इस्तेमाल करना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है. मंत्री ने कहा, 'लोक शिक्षण निदेशक (DPI) को तुरंत जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.' उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी.

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी का भी आया रिएक्शन

शिवनकुट्टी ने कहा कि देश के धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इन सिद्धांतों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. हालांकि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने नई ट्रेन में छात्रों द्वारा आरएसएस का गीत गाने को रविवार को सही ठहराया. उन्होंने त्रिशूर में पत्रकारों से कहा कि यह बच्चों के निश्छल जश्न का हिस्सा था.

पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा, 'उन्हें उस समय वह गाना गाने का मन हुआ और उन्होंने इसे गा दिया. वैसे भी यह कोई अतिवादी गाना नहीं है.' वंदे भारत एक्सप्रेस में स्कूली छात्रों के एक समूह ने शनिवार को आरएसएस का गीत गया था जिस पर केरल में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी.

केरल CM विजयन ने की थी आलोचना

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे लेकर दक्षिण रेलवे की निंदा की थी. उन्होंने कहा था कि कथित तौर पर लगातार सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति फैलाने वाले आरएसएस के गीत को सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल करना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि संघ परिवार द्वारा रेलवे का इस्तेमाल अपने कथित सांप्रदायिक राजनीतिक प्रचार के लिए किया जाना अस्वीकार्य है. विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने भी कहा था कि सरकारी कार्यक्रम में छात्रों से आरएसएस का गीत गवाना 'अवैध और अलोकतांत्रिक' है.

रेलवे ने शेयर किया छात्रों का वीडियो

दक्षिण रेलवे ने आलोचना के बाद इस सोशल मीडिया ‘पोस्ट’ को कथित तौर पर हटा लिया था. दक्षिण रेलवे ने छात्रों द्वारा गाए गए गीत का वीडियो और उसका अंग्रेजी अनुवाद रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर फिर से पोस्ट किया और लिखा, 'सरस्वती विद्यालय के छात्रों ने एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान अपने स्कूल गीत की शानदार प्रस्तुति दी.'