Kerala Exit Poll 2026: केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़े राज्य की राजनीति में संभावित सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं. चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे के अनुसार, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) बढ़त बनाते हुए बहुमत के करीब पहुंचता दिख रहा है, जबकि सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) कड़ी टक्कर देने के बावजूद पीछे नजर आ रहा है.

सीटों का अनुमान: बहुमत की ओर UDF का झुकाव

एग्जिट पोल के मुताबिक, UDF को 72 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है. केरल में बहुमत का आंकड़ा 71 है, ऐसे में यह प्रक्षेपण UDF को स्पष्ट बढ़त के साथ सत्ता में वापसी की स्थिति में दिखाता है. यह रुझान अगर नतीजों में तब्दील होता है, तो राज्य में पांच साल बाद सत्ता परिवर्तन संभव है.

दूसरी ओर, LDF को 58 से 64 सीटें मिलने का अनुमान है. यह आंकड़ा बताता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने मुकाबला जरूर दिया है, लेकिन वह बहुमत से पीछे रह सकता है. केरल की राजनीति में परंपरागत रूप से सत्ता परिवर्तन का चक्र रहा है—एक कार्यकाल के बाद सत्ता बदलती रही है—और ये आंकड़े उसी पैटर्न की ओर संकेत करते हैं.

गॉड्स ओन कंट्री में बीजेपी का उदय, मिली सीट

बीजेपी गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है. केरल में NDA का प्रभाव ऐतिहासिक रूप से सीमित रहा है, और इस बार भी वह सत्ता की दौड़ में निर्णायक भूमिका निभाता नहीं दिख रहा. हालांकि, कुछ सीटों पर उसकी मौजूदगी मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है. वहीं अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.

वोट शेयर: अंतर कम, असर बड़ा

वोट प्रतिशत के आंकड़े इस चुनाव की असली कहानी बयान करते हैं. UDF को 44% से 46% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि LDF को 39% से 43% वोट मिलने की संभावना है. यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सीटों के वितरण में निर्णायक साबित हो सकता है. केरल जैसे राज्य में, जहां मुकाबले अक्सर बेहद करीबी होते हैं, 2-3 प्रतिशत का स्विंग कई सीटों पर परिणाम बदल सकता है. यही वजह है कि UDF का मामूली वोट शेयर बढ़त सीटों में बड़े अंतर के रूप में सामने आती दिख रही है.

NDA को 8% से 10% वोट मिलने का अनुमान है, जो उसके सीमित लेकिन स्थिर वोट बैंक की ओर इशारा करता है. अन्य दलों का वोट शेयर 3% से 4% के बीच रहने की संभावना है.

राजनीतिक संदर्भ: क्या एंटी-इंकंबेंसी का असर?

एग्जिट पोल के ये आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि LDF सरकार के खिलाफ कुछ हद तक एंटी-इंकंबेंसी फैक्टर काम कर सकता है. हालांकि, LDF का प्रदर्शन पूरी तरह कमजोर नहीं कहा जा सकता—58 से 64 सीटों का अनुमान दर्शाता है कि उसका कोर समर्थन अब भी कायम है.

दूसरी ओर, UDF ने इस चुनाव में संगठित तरीके से वोटों को समेकित किया है. सीटों में बढ़त यह दर्शाती है कि गठबंधन ने स्थानीय स्तर पर बेहतर तालमेल और उम्मीदवार चयन के जरिए बढ़त बनाई है.

4 मई का इंतजार जरूरी है

एग्जिट पोल के आंकड़े भले ही एक स्पष्ट रुझान दिखा रहे हों, लेकिन कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी रहने की संभावना है. ऐसे में अंतिम परिणाम कुछ सीटों के छोटे अंतर से प्रभावित हो सकते हैं. कुल मिलाकर, एग्जिट पोल के ये आंकड़े केरल में सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं, जहां UDF बहुमत हासिल करता दिख रहा है. हालांकि, वास्तविक नतीजों तक पहुंचने से पहले इन अनुमानों को सावधानी से देखना जरूरी है.

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