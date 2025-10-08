कर्नाटक के तुमकुरु निवासी 6 लोग मंगलवार (7 अक्टूबर, 2025) को मार्कोनहल्ली बांध के पास पिकनिक मनाए गए थे, तभी अचानक पानी के तेज बहाव में बह गए, जिस कारण वहां अफरातफरी मच गई. तुमकुरु के पुलिस अधीक्षक अशोक केवी के अनुसार, लगभग 15 लोग पिकनिक मनाने बांध पर गए थे. उनमें 7 महिलाएं और बच्चे शामिल थे. साइफन सिस्टम से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण 7 लोग तेज बहाव में बह गए. हालांकि पुलिस और अग्निशमन विभाग की बचाव टीमें मौके पर पहुंची और नवाज़ नाम के 1 व्यक्ति को बचा लिया गया.

नवाज को आदिचुंचनगिरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 4 लापता लोगों की तलाश जारी है. तलाशी अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

तेज धारा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात के समय अंधेरा होने और तेज धारा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, जिसे बुधवार सुबह फिर से शुरू किया गया. एसपी अशोक केवी ने बताया कि नवाज को छोड़कर बाकी सभी पीड़ित महिलाएं और लड़कियां हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है.

बांध इंजीनियरों ने क्या बताया

बांध के इंजीनियरों के अनुसार, यह घटना पानी के प्रवाह में अचानक प्राकृतिक वृद्धि होने के कारण हुई है. हालांकि साइफन के रिसाव के पीछे के सटीक कारणों की जांच की जाएगी.



जिला प्रशासन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

बता दें कि इस हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों का कहना है कि डैम क्षेत्र में सुरक्षा और चेतावनी व्यवस्था की भारी कमी है, जिसके कारण ही यह हादसा हुआ है. जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस घटना की पूरी जांच कराई जाएगी और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

