सड़कों पर बिछाते थे कीलें, बेंगलुरु में 'पंचर माफिया' का आतंक, वाहन चालकों को चेतावनी जारी

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इन दिनों ‘पंचर माफिया’ का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया है. ऐसे में वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु के नेलमंगला रोड से गुजरने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.

इस मामले को लेकर वाहन चालकों के बीच तब हड़कंप मच गया, जब बेंगलुरु के नेलमंगला रोड के एक हिस्से से करीब 1.5 किलोग्राम लोहे की कीलें बिखरी पाई गईं. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स मेटल डिटेक्टर और चुंबक की मदद से सड़क किनारे बिखरी कीलों को इकट्ठा कर रहा है. पोस्ट में दावा किया गया है कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर व्यस्त सड़कों पर लोहे की कीलों को फैला देते हैं. इसमें अधिकांश छोटी कीलें हैं जो आसानी से किसी को नजर नहीं आ सकते हैं और इस घटना के पीछे शरारती तत्वों का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों के टायर पंचर होता है. जिसके बाद यही लोग या उनके सहयोगी मौके पर पहुंचकर वाहन चालकों को ऊंची कीमतों पर टायरों की मरम्मत की पेशकश करते हैं.

ठगी के साथ वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा

वायरल हो रहे वीडियो पोस्ट में ऐसे घटनाओं को न सिर्फ ठगी करने का एक जरिया, बल्कि वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा भी बताया गया है. ऐसे में यह कीलें विशेष तौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए सबसे ज्यादा गंभीर खतरा है, जिनके टायरों के अचानक पंचर होने पर वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है और इससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है.

🚨 Beware, Bengaluru Vehicle Owners! Another Puncture Mafia Spotted on Nelamangala Road 🚨



Motorists travelling on the Nelamangala Road are urged to stay alert. A shocking incident has come to light where nearly 1.5 kilograms of nails were collected from the road deliberately… pic.twitter.com/gE5JiUvhUA — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) October 6, 2025

लोगों ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद नागरिकों ने बेंगलुरु पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी अपील की गई है, ताकि ऐसे खतरनाक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

यह भी पढे़ंः फर्जी कॉल सेंटर जरिए करोड़ों की साइबर ठगी का भंडाफोड़, ED ने 2.85 करोड़ की संपत्ति की अटैच