कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिला के सिद्दापुरा टाउन में हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले में पुलिस ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी कमलाकर गुरुजी समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला सुचित्रा और उसके पिता लोकनाथ भी शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, यह वारदात सोमवार (2 फरवरी, 2026) को हुई, जिसमें वसंत नायक नामक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वसंत नायक, महेश नायक के बड़े भाई थे. महेश की कुछ साल पहले सुचित्रा से शादी हुई थी और दोनों की एक बेटी भी है.

बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले महेश और सुचित्रा के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद सुचित्रा महेश को छोड़कर शिवमोग्गा में ज्योतिषी कमलाकर गुरुजी के पास रहने लगी थी. महेश के परिवार का आरोप है कि सुचित्रा और कमलाकर गुरुजी के बीच अवैध संबंध थे. इसी वजह से दोनों अलग हुए.

काउंसिलिंग में बच्ची पिता के साथ रहने की जिद्द पर अड़ी रही

महेश और सुचित्रा की बेटी भी अपनी मां के साथ ही रह रही थी, लेकिन बच्ची ने अपनी मां और ज्योतिषी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पिता के साथ रहने की इच्छा जताई. यह मामला पुलिस तक भी पहुंचा, जिसके बाद शिवमोग्गा में नियमानुसार बच्ची की काउंसिलिंग कराई गई. काउंसिलिंग के दौरान भी बच्ची अपने पिता के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही. इसके बाद रविवार (1 फरवरी, 2026) को महेश अपनी बेटी को लेकर सिद्दापुरा अपने भाई वसंत नायक के घर ले आया.

बच्ची को लेने पहुंचे, तब हुई हाथापाई

पुलिस के मुताबिक, सोमवार (2 फरवरी, 2026) को सुचित्रा, कमलाकर गुरुजी, सुचित्रा के पिता लोकनाथ और उनके साथ चार अन्य लोग वसंत नायक के घर पहुंचे और बच्ची को वापस भेजने को लेकर विवाद करने लगे. वसंत नायक, महेश और उनके दोस्त कुमार ने इसका विरोध किया. देखते ही देखते विवाद हाथापाई में बदल गया. इसी दौरान कमलाकर गुरुजी के साथ आए लोगों में से एक ने चाकू निकालकर महेश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चाकू वसंत नायक को लग गया. गंभीर रूप से घायल वसंत को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

हत्या की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

वसंत नायक के घर के ठीक बगल में एक पुलिसकर्मी का मकान था. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और महेश की पत्नी सुचित्रा, उसके पिता लोकनाथ, ज्योतिषी कमलाकर गुरुजी सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मामले में आगे की जांच जारी होने की बात कही है.

