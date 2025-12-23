हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहे थे नेवी की खुफिया जानकारी', यूपी के दो और गुजरात का एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार गुजरात का आरोपी सिम कार्ड और ओटीपी दे रहा था, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी हैंडलर्स से बातचीत के लिए व्हाट्सऐप अकाउंट एक्टिवेट करने में किया जाता था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 04:00 PM (IST)
भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक कर पाकिस्तानी हैंडलर्स तक पहुंचाने के आरोप में उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है. उडुपी पुलिस ने मालपे कोचीन शिपयार्ड से जुड़े कर्मचारियों की ओर से भारतीय नौसेना से संबंधित संवेदनशील जानकारी लीक किए जाने के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान गुजरात के आणंद जिले के कैलाश नगरी निवासी भरत कुमार खदयाट के पुत्र हिरेंद्र कुमार (34 साल) के रूप में हुई है.

यूपी के दो और गुजरात का एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर अवैध वित्तीय लाभ के बदले नौसेना संचालन और प्रतिष्ठानों से संबंधित गोपनीय जानकारी को पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर्स को भेजने का संदेह है. इससे पहले, 21 नवंबर को पुलिस ने इसी मामले में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रोहित और संत्री को गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

रोहित ने इंडियन नेवी के जहाजों के पहचान नंबरों की एक कॉन्फिडेंशियल लिस्ट हासिल की और उसे शेयर किया और जहाज की मरम्मत के शेड्यूल और सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा की डिटेल्स भेजीं. वह संत्री की सहायता से ऐसा करता था. तीसरे आरोपी हिरेंद्र कुमार ने पैसे के बदले रोहित को अपने नाम से रजिस्टर्ड सिम कार्ड मुहैया कराया था. पुलिस के अनुसार गुजरात का आरोपी सिम कार्ड और ओटीपी दे रहा था, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी हैंडलर्स से बातचीत के लिए व्हाट्सऐप अकाउंट एक्टिवेट करने में किया जाता था.

खुफिया जानकारी मिलने के बाद एक्टिव हुई पुलिस

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सामने आया. खु्फिया इनपुट में कर्नाटक तट पर स्थित नौसेना से जुड़े प्रतिष्ठानों में सुरक्षा उल्लंघन की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी. इसी दौरान गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज की गई. हीरेंद्र कुमार की गिरफ्तारी से कई राज्यों में फैले लॉजिस्टिक सपोर्ट के एक बड़े नेटवर्क का पता चलता है. आरोपियों के खिलाफ BNS और UAPA की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Published at : 23 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Pakistan Karnataka Indian NAVY
