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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासिद्धारमैया और राहुल गांधी की मीटिंग में दिल्ली का मौसम बना अड़ंगा, फ्लाइट हुई डायवर्ट, अब कल होगी मुलाकात

सिद्धारमैया और राहुल गांधी की मीटिंग में दिल्ली का मौसम बना अड़ंगा, फ्लाइट हुई डायवर्ट, अब कल होगी मुलाकात

Karnataka CM: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार (28 मई, 2026) को राज्यपाल थावरचंद गहलोत की अनुपस्थिति में उनके विशेष सचिव प्रभु शंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 May 2026 09:56 PM (IST)
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कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुरुवार (28 मई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा देने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ-साथ पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए विशेष विमान से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन दिल्ली में तेज बारिश और मौसम में बदलाव की वजह से उनके विशेष विमान को जयपुर की ओर डायवर्ट कर दिया गया. ऐसे में सिद्धारमैया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज मुलाकात नहीं हो पाई.

अधिकारियों ने बताया कि इस विशेष विमान को तय शेड्यूल के मुताबिक, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करना था, लेकिन दिल्ली में भारी बारिश और मौसम में आए बदलाव की वजह से विमान को जयपुर डायवर्ट कर दिया गया.

सिद्धारमैया के साथ विमान में कौन-कौन था सवार?

अधिकारियों ने कहा कि विशेष विमान में कांग्रेस पार्टी के कई नेता और मंत्री सवार थे, जिनमें कांग्रेस स्टेट इंचार्ज और AICC महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, मंत्री केजे जॉर्ज और ब्यार्थी सुरेश, कानूनी सलाहकार एएस पोन्नान्ना, विधान परिषद सदस्य डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया और AICC सचिव अभिषेक दत्त शामिल हैं.

यह भी पढे़ंः तेज हवा के झोंके के साथ राहत की बारिश, राजधानी दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज

दिल्ली रवाना होने से पहले सिद्धारमैया ने की इस्तीफे की घोषणा

कांग्रेस हाईकमान से मिलने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले 77 वर्षीय कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार (28 मई, 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर अपने इस्तीफे की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने लोक भवन में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की अनुपस्थिति के कारण उनके विशेष सचिव प्रभु शंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. मुझे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार, राज्यपाल मेरा इस्तीफा जरूर स्वीकार करेंगे. 

पार्टी के निर्देश के बाद दिया पद से इस्तीफाः सिद्धारमैया

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, ‘पार्टी हाईकमान ने मुझे दो दिन पहले इस्तीफा देने का निर्देश दिया था, इसलिए मैंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में और दो बार विधानसभा के नेता विपक्ष के रूप में राज्य की जनता की सेवा करने का मौका मौका मिला. इसके लिए मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के प्रति आभार व्यक्त करता हूं.’

यह भी पढे़ंः कर्नाटक: सिद्धारमैया का सीएम पद से इस्तीफा, राज्यसभा का पद ठुकराया, अब उनके लिए आगे क्या?

Published at : 28 May 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Karnataka RAHUL GANDHI CONGRESS DELHI
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