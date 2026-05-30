हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKarnataka Politics: डीके शिवकुमार का कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना तय, सिद्धारमैया के प्रस्ताव पर चुने गए विधायक दल के नेता

Karnataka Politics: डीके शिवकुमार का कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना तय, सिद्धारमैया के प्रस्ताव पर चुने गए विधायक दल के नेता

Karnataka Politics: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार नए नेता चुने गए. इस तरह से उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 30 May 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

बेंगलुरु में आयोजित कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक में डीके शिवकुमार को सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है. इस फैसले के साथ ही कर्नाटक में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. बैठक में कांग्रेस के सभी प्रमुख विधायक और पार्टी नेता मौजूद रहे. लंबे समय से चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बाद आखिरकार पार्टी ने डीके शिवकुमार के नाम पर मुहर लगा दी. विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. डीके शिवकुमार के विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है. लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार रहे शिवकुमार अब राज्य की कमान संभालने के करीब पहुंच गए हैं.

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने विधायक दल के नेता के लिए डीके शिवकुमार के नाम का सुझाव दिया था. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव का समर्थन वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. जी. परमेश्वर ने किया. बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया. किसी भी विधायक ने इसका विरोध नहीं किया. इसके बाद डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया.

ये भी पढ़ें: ‘अभी एक महीना भी नहीं हुआ और...’, बंगाल के सोनारपुर में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमला, BJP पर लगाए आरोप

डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनने की संभावना मजबूत

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि कांग्रेस विधायक दल ने एकमत से डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना है. उन्होंने बताया कि यह फैसला पार्टी हाईकमान के सुझाव और सभी विधायकों की सहमति से लिया गया है. डीके शिवकुमार लंबे समय से कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं. उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अब विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना मजबूत मानी जा रही है. इस फैसले के साथ कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नई सरकार राज्य के विकास, प्रशासन और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालेगी.

ये भी पढ़ें: दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के 8 एजेंट गिरफ्तार

Published at : 30 May 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah Karnataka Breaking News Abp News DK SHivakumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Karnataka Politics: डीके शिवकुमार का कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना तय, सिद्धारमैया के प्रस्ताव पर चुने गए विधायक दल के नेता
डीके शिवकुमार का कर्नाटक CM बनना तय, सिद्धारमैया के प्रस्ताव पर चुने गए विधायक दल के नेता
इंडिया
‘अभी एक महीना भी नहीं हुआ और...’, बंगाल के सोनारपुर में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमला, BJP पर लगाए आरोप
‘अभी एक महीना भी नहीं हुआ और...’, बंगाल के सोनारपुर में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमला
इंडिया
दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के 8 एजेंट गिरफ्तार
दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के 8 एजेंट गिरफ्तार
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
Advertisement

वीडियोज

Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
हिमाचल: HRTC कर्मियों की सरकार को चेतावनी, वेतन नहीं मिला तो 2 जून से बसों का चक्का जाम
आईपीएल 2026
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
इतिहास रचने की दहलीज पर RCB, IPL 2026 ट्रॉफी जीतते ही MI-CSK के खास क्लब में एंट्री
साउथ सिनेमा
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
600 रुपये के टिकट, हर दिन 5 शोज, बॉक्स ऑफिस की 'धुरंधर' बन पाएगी राम चरण की 'पेड्डी'?
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
इंडिया
Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
'बालकनी वाले चाचा' पड़ोसियों के घर में झांकना पड़ा भारी, वायरल वीडियो ने पूरे मोहल्ले में कराई किरकिरी
हेल्थ
Precautions During Swimming: गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget