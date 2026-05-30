बेंगलुरु में आयोजित कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक में डीके शिवकुमार को सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है. इस फैसले के साथ ही कर्नाटक में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. बैठक में कांग्रेस के सभी प्रमुख विधायक और पार्टी नेता मौजूद रहे. लंबे समय से चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बाद आखिरकार पार्टी ने डीके शिवकुमार के नाम पर मुहर लगा दी. विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है. डीके शिवकुमार के विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है. लंबे समय से मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार रहे शिवकुमार अब राज्य की कमान संभालने के करीब पहुंच गए हैं.

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने विधायक दल के नेता के लिए डीके शिवकुमार के नाम का सुझाव दिया था. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव का समर्थन वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. जी. परमेश्वर ने किया. बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया. किसी भी विधायक ने इसका विरोध नहीं किया. इसके बाद डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया.

PHOTO | Bengaluru, Karnataka: Glimpses from the Congress CLP meeting at Vidhana Soudha.



DK Shivakumar has been elected as the new leader of the Congress Legislature Party.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/X0hDsT7HM0 — Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026

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डीके शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनने की संभावना मजबूत

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि कांग्रेस विधायक दल ने एकमत से डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना है. उन्होंने बताया कि यह फैसला पार्टी हाईकमान के सुझाव और सभी विधायकों की सहमति से लिया गया है. डीके शिवकुमार लंबे समय से कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हैं. उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. अब विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना मजबूत मानी जा रही है. इस फैसले के साथ कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नई सरकार राज्य के विकास, प्रशासन और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालेगी.

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