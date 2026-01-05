Karnataka News: कर्नाटक राज्य के एल्लापुर क्षेत्र से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां रहने वाली 30 साल की रंजीता बानसोडे का 12 साल पहले महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से शादी हुआ था और उनकी 10 साल की एक बेटी है. कुछ व्यक्तिगत कारणों से अपने पति से अलग होकर अपने पिता के घर रह रही रंजीता एक सरकारी स्कूल में सहायक रसोइए के रूप में काम कर रही थी. रंजीता की स्कूल की सहेली रबीक इमामसाबा अक्सर रंजीता के घर आकर खाना खाती थी.

रंजीता से शादी करने के लिए दबाव डाला

इस बीच रबीक ने रंजीता से शादी करने के लिए दबाव डाला, लेकिन रंजीता और उसके परिवार ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया. इससे गुस्साए रबीक ने रंजीता पर तब हमला किया जब वह काम खत्म करके घर लौट रही थी और उसे धारदार हथियार से गोद दिया. गंभीर रूप से घायल रंजीता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना के बाद फरार हुए रबीक ने पास के जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने इलाके में सभी को हिलाकर रख दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

फांसी लगाकर आत्महत्या की

पुलिस ने यह बताया कि उसके शव के पास शराब की बोतलें और रस्सियां ​​बरामद हुईं है. इस घटना के संबंध में हत्या और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने वाले उत्तर कन्नड़ जिला पुलिस गहन जांच कर रही है. एक ही दिन में हुई इस दोहरी हत्या और आत्महत्या की घटना ने क्षेत्र में गहरा दुख और हलचल मचा दी है.

