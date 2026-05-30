कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने सत्ता की कुर्सी में फेरबदल करते हुए अब राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी पार्टी के सीनियर नेता डीके शिवकुमार को सौंपी है. वह राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर 3 जून को शपथ लेंगे. इससे पहले पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद से इस्तीफा दे दिया था.

न्यूज एजेंसी ANI को कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 3 जून को होगा.

पिछले तीन सालों से कर्नाटक में तीन सालों से सत्ता की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही थी. शनिवार शाम को शिवकुमार विधायक दल के नेता के तौर पर चुने जाएंगे. इससे पहले शनिवार शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी. इनमें शिवकुमार को विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी.

बैठक में AIC के महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल होंगे. बैठक में सीएलपी सबसे पहले सिद्धारमैया की सेवाओं की सराहना करेगा. इसके बाद औपचारिक रूप से शिवकुमार को नया नेता चुन लिया जाएगा. सरकारी सूत्रों की मानें तो शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन के ग्लास हाउस में आयोजित किया जाएगा. उम्मीद है कि इस समारोह में कांग्रेस के सीनियर नेता, मंत्रिमंडल के सहयोगी, पार्टी कार्यकर्ता औऱ पूरे कर्नाटक से आए समर्थक शामिल होंगे.