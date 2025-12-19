हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिद्धारमैया v/s शिवकुमार! क्या ढाई साल पूरे होने पर कर्नाटक को मिलेगा नया CM, हाईकमान करेगा फैसला

Karnataka Politics: कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बवाल बढ़ता जा रहा है. CM सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार 2.5 साल से CM बनने का ख्वाब देख रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 19 Dec 2025 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ कथित 2.5 साल के पावर शेयरिंग समझौते से साफ इनकार कर दिया है. विधानसभा में शुक्रवार को उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था. यह चार दिनों में दूसरी बार है जब सिद्धारमैया ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने का इरादा जताया है.

दोनों के बीच अनौपचारिक समझौते की हवा

2023 में कांग्रेस की जीत के बाद CM पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच विवाद हुआ था. उस समय रिपोर्ट्स आई थीं कि दोनों के बीच अनौपचारिक समझौता हुआ था कि पांच साल का कार्यकाल 2.5-2.5 साल में बांटा जाएगा. सिद्धारमैया को पहले CM बनाया गया, लेकिन अब 2.5 साल की अवधि पूरी होने पर शिवकुमार गुट बदलाव की मांग कर रहे हैं.

शुक्रवार को विधानसभा में सिद्धारमैया ने कहा, 'मैं पहले भी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुका हूं और अब फिर CM बना हूं. मेरे हिसाब से हाईकमान मेरे पक्ष में है. 2.5 साल में बांटने का कोई फैसला नहीं हुआ था.'

3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री बने रहने की बात कही

16 दिसंबर को भी उन्होंने विधानसभा में कहा था, 'अभी भी कहता हूं- मैं मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री ही रहूंगा.' इस महीने तीसरी बार उन्होंने फैसला कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ा है.

2 दिसंबर को पार्टी की ओर से एकता दिखाने के लिए दो 'पावर ब्रेकफास्ट' मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार के निर्देश पर ही पद छोड़ेंगे.

समझौते पर टिका शिवकुमार का CM बनने का ख्वाब

डीके शिवकुमार का दावा इसी कथित 2023 समझौते पर टिका है. हाल में कुछ मीटिंग्स के बाद सूत्रों ने बताया कि बदलाव की बात चल रही है. शिवकुमार गुट अप्रैल 2026 से बदलाव चाहता है, जबकि सिद्धारमैया गुट पूरा कार्यकाल खत्म करने के बाद 2028 चुनाव में शिवकुमार को समर्थन देने की बात कह रहा है. इससे वोक्कालिगा और अहिंदा वोट बैंक को एकजुट करने की योजना है.

डिनर मीटिंग में शिवकुमार को नहीं बुलाया

गुरुवार रात सीनियर मंत्री सतीश जरकीहोली के घर डिनर मीटिंग हुई, जिसमें सिद्धारमैया, होम मिनिस्टर जी परमेश्वर और शिवकुमार के करीबी लोग शामिल थे, लेकिन शिवकुमार को आमंत्रित नहीं किया गया. शिवकुमार ने इसे सामान्य बताया और कहा, 'डिनर करने में क्या गलत है? वे डिनर करें, यह खुशी की बात है.'

कांग्रेस हाईकमान के पास विवाद सुलझाने की कुंजी

शिवकुमार गुट के विधायक दिल्ली जाकर मामले में दखल की मांग कर चुके हैं. पार्टी ने सिद्धारमैया का समर्थन किया है, लेकिन शिवकुमार को भी कुछ उम्मीद दी है. दोनों नेताओं से एकता दिखाने को कहा गया है. यह विवाद कर्नाटक कांग्रेस में जारी है, लेकिन पार्टी सरकार चलाने और जनता के काम पर फोकस करने की कोशिश कर रही है.

Published at : 19 Dec 2025 12:51 PM (IST)
Siddaramaiah Karnataka CM Karnataka Politics Karnataka CM Chair DK ShivKumar RAHUL GANDHI CONGRESS
और पढ़ें
विश्व
बिहार
विश्व
