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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'BJP के कई नेता कांग्रेस में...', कर्नाटक CM डीके शिवकुमार का बड़ा दावा

'BJP के कई नेता कांग्रेस में...', कर्नाटक CM डीके शिवकुमार का बड़ा दावा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखने वालों को कांग्रेस में जगह दी जाएगी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Sep 2026 05:44 PM (IST)
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 कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर दल-बदल की हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता और कुछ केंद्रीय स्तर के नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि इन नेताओं की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत चल रही है.

डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी के कई नेता उनसे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के दूसरे नेताओं से चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिला स्तर के मंत्रियों और पदाधिकारियों को ऐसे नेताओं की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं.

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कांग्रेस की विचारधारा पर भरोसा रखने वालों को मिलेगा मौका

शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस उन नेताओं का स्वागत करेगी जो पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी में आने वाले नेताओं को उनकी क्षमता और अनुभव के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पहले भी दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को अलग-अलग भूमिकाओं में जिम्मेदारी देती रही है. आगे भी जरूरत के मुताबिक नेताओं को संगठन और पार्टी में जगह दी जाएगी. उन्होंने मिलकर काम करने पर जोर दिया.

युवा पीढ़ी को लेकर बीजेपी पर निशाना

डीके शिवकुमार ने अपने बयान में बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी अब राजनीति को नए नजरिए से देख रही है और कांग्रेस को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को पिछले करीब 13 वर्षों से सत्ता का मौका मिल रहा है. ऐसे में अब युवाओं की नजर कांग्रेस की ओर है. शिवकुमार के इस बयान को कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति मजबूत करने और बीजेपी के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Sep 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Congress DK Shivakumar BJP
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