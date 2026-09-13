'BJP के कई नेता कांग्रेस में...', कर्नाटक CM डीके शिवकुमार का बड़ा दावा

कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर दल-बदल की हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता और कुछ केंद्रीय स्तर के नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि इन नेताओं की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत चल रही है.

डीके शिवकुमार ने कहा कि बीजेपी के कई नेता उनसे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के दूसरे नेताओं से चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिला स्तर के मंत्रियों और पदाधिकारियों को ऐसे नेताओं की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On BJP leaders joining Congress, CM DK Shivakumar says, "A lot of BJP leaders and central leaders are on the way. They are discussing with me, my party President, and various leaders. I have authorised all the district ministers and the district… pic.twitter.com/p5QMnpPbnd — ANI (@ANI) September 13, 2026

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कांग्रेस की विचारधारा पर भरोसा रखने वालों को मिलेगा मौका

शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस उन नेताओं का स्वागत करेगी जो पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी में आने वाले नेताओं को उनकी क्षमता और अनुभव के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस पहले भी दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को अलग-अलग भूमिकाओं में जिम्मेदारी देती रही है. आगे भी जरूरत के मुताबिक नेताओं को संगठन और पार्टी में जगह दी जाएगी. उन्होंने मिलकर काम करने पर जोर दिया.

युवा पीढ़ी को लेकर बीजेपी पर निशाना

डीके शिवकुमार ने अपने बयान में बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी अब राजनीति को नए नजरिए से देख रही है और कांग्रेस को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को पिछले करीब 13 वर्षों से सत्ता का मौका मिल रहा है. ऐसे में अब युवाओं की नजर कांग्रेस की ओर है. शिवकुमार के इस बयान को कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति मजबूत करने और बीजेपी के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

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