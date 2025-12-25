हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 12 से ज्यादा लोग जिंदा जले

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 12 से ज्यादा लोग जिंदा जले

Karnataka Bus Accident: टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक दोनों में आग लग गई. आग तेजी से फैलने के कारण कई यात्री बस के अंदर फंस गए.

By : पिंकी राजपुरोहित | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 25 Dec 2025 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 से अधिक लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. हिरियूर तालुका के गोरलट्टू इलाके में एक निजी स्लीपर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिससे बस में सवार यात्री अंदर ही फंस गए.

आधी रात को हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार, यह हादसा बुधवार और गुरुवार की दरम्यानी रात करीब 12 बजे हुआ. निजी स्लीपर बस बेंगलुरु से गोकार्णा जा रही थी, तभी रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में ट्रक का भी कुछ हिस्सा जल गया और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. बस में ड्राइवर और कंडक्टर सहित कुल 32 लोग सवार थे.

टक्कर के बाद बस और ट्रक में लगी आग
टक्कर के बाद आग तेजी से फैलने के कारण कई यात्री बस के अंदर फंस गए और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी शिवकुमार मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी की. स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया.

बस कंडक्टर ने क्या बताया?
बस कंडक्टर मोहम्मद सलीम ने कहा, 'मैं उस समय सो रहा था अचानक आवाज आई और खिड़की का शीशा टूट गया और मैं बस से बाहर गिर गया, मुझे इतना ही याद है इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं कुछ लोग मुझे अस्पताल लेकर आ गए, मेरे हाथों और पैर में चोट लगी है.'

हादसे की जांच जारी
हादसे में घायल यात्रियों को पहले चित्रदुर्ग जिला अस्पताल ले जाया गया. इनमें से दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु रेफर किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार या लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

Published at : 25 Dec 2025 08:09 AM (IST)
