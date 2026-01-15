कर्नाटक के बीदर जिले में बुधवार (14 जनवरी 2026) की सुबह एक दर्दनाक हादसे में 48 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई. यह घटना तालमाडगी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जहां सड़क पर पड़े पतंग के प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान संजीव कुमार के रूप में हुई है, जो बंबूलगी गांव का निवासी था और पेशे से लॉरी क्लीनर था. पुलिस के अनुसार, संजीव कुमार सुबह करीब 11 बजे मोटरसाइकिल से एक स्थानीय हॉस्टल में अपनी बेटी को लेने जा रहा था. इसी दौरान सड़क पर फैला हाई-टेंशन पतंग का मांझा उसकी बाइक में उलझ गया. आगे बढ़ते ही मांझा संजीव कुमार की गर्दन में लिपट गया और तेज धार के कारण उसका गला कट गया. वह बाइक से गिर पड़ा और कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई.

अवैध मांझे की बिक्री पर कार्रवाई

घटना के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए प्रदीप गुंटी ने बताया कि पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाला मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसके बावजूद कुछ लोग इसका उपयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए पिछले तीन दिनों से जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध मांझे की बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है. अब तक कम से कम तीन स्थानों से अवैध मांझा जब्त किया जा चुका है.

आम नागरिकों को सख्त चेतावनी

बीदर पुलिस अधीक्षक ने दुकानदारों और आम नागरिकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मांझे की बिक्री, भंडारण या उपयोग करना एक आपराधिक कृत्य है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की जान की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल न करें.

