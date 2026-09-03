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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, छत का कंक्रीट गिरने से चार छात्र घायल

कर्नाटक के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, छत का कंक्रीट गिरने से चार छात्र घायल

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 03 Sep 2026 09:49 AM (IST)
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कर्नाटक के बागलकोट तालुक के मुगलोली टांडा स्थित सरकारी स्कूल में क्लास के दौरान छत का कंक्रीट अचानक छात्रों के ऊपर गिर गया. हादसे में चार छात्र मामूली रूप से घायल हो गए, जिनका स्थानीय डॉक्टरों ने इलाज किया.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 03 Sep 2026 09:49 AM (IST)
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