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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC की बागी सांसद काकोली घोष ने खोले पत्ते, PM मोदी-अमित शाह का नाम लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, जानें क्या बोलीं?

TMC की बागी सांसद काकोली घोष ने खोले पत्ते, PM मोदी-अमित शाह का नाम लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, जानें क्या बोलीं?

Kakoli Ghosh Dastidar: काकोली घोष दस्तिदार ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं और अन्य पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उनके नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की रणनीति बनाई जा रही है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 02:12 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पूर्व सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने NCP(I) में विलय को लेकर कहा कि फिलहाल इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर चर्चा चल रही है. उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी की ओर से उन्हें स्वीकार कर लिया गया है और उनका स्वागत करने की खुशी भी जताई गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि विलय के बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में NDA के साथ मिलकर काम करेंगे.

विलय की प्रक्रिया पर चल रही चर्चा
काकोली घोष दस्तिदार ने कहा कि उनका समूह दूसरी पार्टी में विलय की प्रक्रिया और उसके तौर-तरीकों पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है.

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं पर जोर
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान कई केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं किया गया. अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से राज्य में लागू किया जाए.

बाल सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चिंता
पूर्व सांसद ने कहा कि उनकी चर्चा में बाल सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल रहे, जिन्हें उनके अनुसार राज्य में पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिली. उन्होंने कहा कि ऐसे कई अन्य विषय हैं, जिन पर काम करने की आवश्यकता है.

सुवेंदु अधिकारी के साथ समन्वय में होगा काम
काकोली घोष दस्तिदार ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं और अन्य पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उनके नेता सुवेंदु अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की रणनीति बनाई जा रही है.

Published at : 16 Jun 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
TMC Kakoli Ghosh Dastidar NCPI BJP NDA
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