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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियावियतनाम से 15 भारतीय नागरिकों के शव लेकर मुंबई पहुंचा विमान, नाव डूबने से गई थी जान

वियतनाम से 15 भारतीय नागरिकों के शव लेकर मुंबई पहुंचा विमान, नाव डूबने से गई थी जान

Indian Embassy in Vietnam: हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं. हमारी प्रार्थनाएं इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Jul 2026 07:14 AM (IST)
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  • वियतनाम नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों के शव मुंबई पहुंचे।
  • भारतीय दूतावास ने पार्थिव शरीर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने की पुष्टि की।
  • राज्य सरकारें समन्वय कर पार्थिव शरीर परिजनों तक पहुंचाएंगी।
  • दूतावास ने वियतनामी एजेंसियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास शनिवार (11 जुलाई, 2026) को हुए नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के शव लेकर हो ची मिन्ह एयरपोर्ट से रवाना हुआ विमान सोमवार (13 जुलाई, 2026) को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया है. हनोई में स्थित भारतीय दूतावास ने इस बात की जानकारी साझा की है.

हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने दी जानकारी

भारतीय दूतावास ने सोमवार (13 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रात करीब 10 बजे एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में दूतावास ने लिखा, ’11 जुलाई को वियतनाम के फु क्वोक में हुए दुखद नाव हादसे में मरने वाले भारतीय नागरिकों के शवों को लेकर विमान मुंबई पहुंच चुका है. हनोई स्थित भारतीय दूतावास और हो ची मिन्ह सिटी स्थित कांसुलेट संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर रखेंगे, ताकि पार्थिव शरीर जल्द से जल्द शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाए जा सकें.’

दूतावास ने आगे कहा, ‘हादसे में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं. हमारी प्रार्थनाएं इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं.’  

संबंधित राज्य सरकारें शवों को को घरों तक पहुंचाएंगी

एक अन्य पोस्ट में हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया था कि हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों के शवों को वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट VN979 के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई के लिए रवाना की जाएगी. यह विमान स्थानीय समय के मुताबिक रात साढ़े नौ (9:30 बजे) मुंबई पहुंचेगा. इसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में पार्थिव शरीरों को उनके परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे.’  

दूतावास ने वियतनामी एजेंसियों के प्रति जताया आभार

दूतावास ने कहा, ‘हनोई स्थित भारतीय दूतावास और हो ची मिन्ह सिटी स्थित कांसुलेट, फु क्वोक विशेष इकोनॉमिक जोन, आन जियांग प्रांत के प्रशासन, हो ची मिन्ह सिटी के विदेश मामलों के विभाग, वियतनाम के विदेश मंत्रालय और इस नाव हादसे के बाद हर संभव मदद करने वाली सभी एजेंसियों के प्रति अपनी आभार व्यक्त करते हैं. हम अपने वियतनामी मित्रों की तरफ से भेजे गए संवेदना संदेशों और प्रार्थनाओं के लिए भी आभारी हैं. इस गहरे दुख और शोक की घड़ी में आपकी प्रार्थनाओं, कोशिशों और साथ ने हमें ताकत दी.‘

यह भी पढ़ेंः डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुए हमले के दो साल पूरे, घटना के बारे में जानें क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Jul 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Vietnam Indian Embassy INDIA Phu Quoc
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