वियतनाम से 15 भारतीय नागरिकों के शव लेकर मुंबई पहुंचा विमान, नाव डूबने से गई थी जान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वियतनाम नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों के शव मुंबई पहुंचे।

भारतीय दूतावास ने पार्थिव शरीर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने की पुष्टि की।

राज्य सरकारें समन्वय कर पार्थिव शरीर परिजनों तक पहुंचाएंगी।

दूतावास ने वियतनामी एजेंसियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास शनिवार (11 जुलाई, 2026) को हुए नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के शव लेकर हो ची मिन्ह एयरपोर्ट से रवाना हुआ विमान सोमवार (13 जुलाई, 2026) को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया है. हनोई में स्थित भारतीय दूतावास ने इस बात की जानकारी साझा की है.

हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने दी जानकारी

भारतीय दूतावास ने सोमवार (13 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रात करीब 10 बजे एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में दूतावास ने लिखा, ’11 जुलाई को वियतनाम के फु क्वोक में हुए दुखद नाव हादसे में मरने वाले भारतीय नागरिकों के शवों को लेकर विमान मुंबई पहुंच चुका है. हनोई स्थित भारतीय दूतावास और हो ची मिन्ह सिटी स्थित कांसुलेट संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर रखेंगे, ताकि पार्थिव शरीर जल्द से जल्द शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाए जा सकें.’

दूतावास ने आगे कहा, ‘हादसे में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं. हमारी प्रार्थनाएं इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं.’

The flight transporting the mortal remains of the Indian nationals who had lost their lives in the tragic boat accident on 11 July in Phu Quoc has just arrived in Mumbai.



The Embassy in Hanoi and the Consulate in Ho Chi Minh City will continue to coordinate with respective… pic.twitter.com/LAJMyU2BW3 — India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026

संबंधित राज्य सरकारें शवों को को घरों तक पहुंचाएंगी

एक अन्य पोस्ट में हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया था कि हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीयों के शवों को वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट VN979 के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई के लिए रवाना की जाएगी. यह विमान स्थानीय समय के मुताबिक रात साढ़े नौ (9:30 बजे) मुंबई पहुंचेगा. इसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में पार्थिव शरीरों को उनके परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे.’

The mortal remains of the 15 Indian nationals have departed from Ho Chi Minh City to Mumbai by Vietnam Airlines flight VN 979 and will arrive at 2130 hours local time.



The State Governments of Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu will coordinate transportation of mortal remains… — India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026

दूतावास ने वियतनामी एजेंसियों के प्रति जताया आभार

दूतावास ने कहा, ‘हनोई स्थित भारतीय दूतावास और हो ची मिन्ह सिटी स्थित कांसुलेट, फु क्वोक विशेष इकोनॉमिक जोन, आन जियांग प्रांत के प्रशासन, हो ची मिन्ह सिटी के विदेश मामलों के विभाग, वियतनाम के विदेश मंत्रालय और इस नाव हादसे के बाद हर संभव मदद करने वाली सभी एजेंसियों के प्रति अपनी आभार व्यक्त करते हैं. हम अपने वियतनामी मित्रों की तरफ से भेजे गए संवेदना संदेशों और प्रार्थनाओं के लिए भी आभारी हैं. इस गहरे दुख और शोक की घड़ी में आपकी प्रार्थनाओं, कोशिशों और साथ ने हमें ताकत दी.‘

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